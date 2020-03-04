تحالف دعم الشرعية: إحباط محاولة تفجير ناقلة نفط في بحر العرب

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، الأربعاء، عن إحباط عمل إرهابي كان يستهدف إحدى ناقلات النفط في بحر العرب.

وصرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف، العقيد الركن تركي المالكي، بإحباط وإفشال عمل إرهابي وشيك كان يستهدف إحدى ناقلات النفط في بحر العرب، على مسافة 90 ميلا بحريا جنوب شرق ميناء "نشطون" اليمني.

وأوضح العقيد المالكي أن محاولة الهجوم الإرهابي وقعت الثلاثاء الماضي عند الساعه 14:39 أثناء إبحار ناقلة النفط باتجاه خليج عدن، ومحاولة 4 زوارق مهاجمة السفينة وتفجيرها بأحد هذه الزوارق غير المأهول والذي يتم التحكم به عن بعد.

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وأضاف المالكي أن التهديد البحري لأمن الطاقة العالمي وتهديد طرق المواصلات البحرية والتجارة العالمية للسفن والوسائط البحرية أصبح تهديداً استراتيجياً للأمن العالمي مع اتساع تهديد التنظيمات الإرهابية للمضائق البحرية من جنوب البحر الأحمر لمضيق باب المندب وخليج عدن امتدادا لبحر العرب ومضيق هرمز.

وأكد المتحدث الرسمي استمرار قيادة القوات المشتركة للتحالف بتطبيق الإجراءات والتدابير اللازمة لتحييد وتدمير أي تهديد بحري بمنطقة عمليات التحالف البحرية، كما تدعو قيادة القوات المشتركة للتحالف الشركاء الدوليين بتوحيد وتكاتف الجهود الدولية لتحييد هذه التهديدات على الأمن العالمي.