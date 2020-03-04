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شاهد.. تفكيك رأس صاروخي حوله الحوثي للغم بالحديدة

المصدر: العربية. نت - أوسان سالم
تفكيك لغم أرضي بالحديدة
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تمكنت الفرق الهندسية بالقوات المشتركة في الساحل الغربي اليمني، من نزع وتفكيك رأس صاروخي متفجر يزن 500 كيلوغرام من مخلفات الميليشيات الحوثية جنوب الحديدة، غرب البلاد.

وأفاد الإعلام العسكري للقوات المشتركة، أن الفرق الهندسية عثرت، أمس الثلاثاء، على الرأس الصاروخي وفككته في أطراف مزرعة بمنطقة غليفقة التابعة لمديرية الدريهمي.

وسبق للفرق الهندسية في القوات المشتركة أن نزعت وفككت مئات الرؤوس الصاروخية المماثلة التي حولتها الميليشيات الحوثية وزرعتها ضمن حقول ألغام في طرق عامة ومزارع مواطنين وأحياء سكنية قبل دحرها منها.

وتشكل حقول ألغام الميليشيات كابوساً يؤرق أهالي الساحل الغربي حيث لا يكاد يمر يوم من دون سقوط ضحايا.

كلمات دالّة

#الحوثي, #الحديدة, #اليمن
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