اعترافات لأسرى حوثيين: هكذا تم استدراجنا لجبهات القتال

أسرت قوات الجيش اليمني عدداً من عناصر ميليشيا الحوثي الانقلابية، في المعارك التي دارت خلال الأيام الماضية في جبهة نهم شرق العاصمة صنعاء.

ونشر المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية، اعترافات مسجلة للأسرى الحوثيين يتحدثون فيها عن طريقة خداع الميليشيات لهم واستغلال أوضاعهم المعيشية الصعبة بعد قيامها بإيقاف رواتب موظفي المؤسستين المدنية والعسكرية في مناطقها منذ سبتمبر من عام 2016.

كما اتهم الأسرى في اعترافاتهم، ميليشيا الحوثي بما سمّوه "الدجل والكذب"، موجهين النصح لعدم تصديق ادعاءات الميليشيات الحوثية وخداعها.

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وكانت قوات الجيش اليمني، سيطرت، الاثنين، على عدد من المواقع بعد معارك عنيفة مع ميليشيا الحوثي الانقلابية في جبهة نهم شرق العاصمة صنعاء.

وأظهرت مشاهد مصورة نشرها المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية، جانب من معارك الجيش الوطني أثناء اقتحامهم مواقع الميليشيات وأسر عناصرها بجبهة نهم.