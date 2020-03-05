الجيش اليمني يعلن استعداده لشن عملية عسكرية في الجوف

أعلن الجيش اليمني، الخميس، استعداده لشن عملية عسكرية واسعة ضد ميليشيا الحوثي الانقلابية في محافظة الجوف، شمالي شرق البلاد.

وقال المتحدث باسم الجيش اليمني، العميد عبده مجلي، إن "قوات الجيش تعمل على إجراءات تنظيم المعركة لتنفيذ العمليات العسكرية وبجاهزية قتالية ومعنوية عالية لتحرير الجوف، والانطلاق صوب العاصمة صنعاء وبقية المناطق".

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الجوف ستظل عصية

وأكد في تصريحات نقلها الموقع الرسمي للجيش اليمني، أن "الجوف ستظل عصية على الانكسار والخضوع ولن تقبل بحكم الميليشيا الحوثية".

وتوعد المتحدث باسم الجيش اليمني، الحوثيين بـ"الرد القاسي"، جراء جرائمهم بحق المواطنين وتهجيرهم من منازلهم ونهب ممتلكاتهم وإحراق المحلات التجارية وتعطيل الحياة في المدينة".

من جانبه أكد محافظ الجوف اليمنية قائد المحور اللواء أمين العكيمي، أن" محافظة الجوف بخير، وستظل كذلك بفضل تضحيات أبطال القوات المسلحة وكل أبناء المحافظة".

ودعا محافظ الجوف المواطنين في المناطق الواقعة تحت سيطرة الميليشيا الحوثية، إلى الحفاظ على أبناءهم وأن لا ينخدعوا بأكاذيب المليشيا التي تسعى إلى جر أبنائهم إلى محارقها التدميرية في جبهات القتال.