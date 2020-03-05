شاهد عملية نوعية لجيش اليمن خلف خطوط الحوثي شرق صنعاء

نفذت قوات الجيش اليمني، الأربعاء، عملية نوعية خلف خطوط ميليشيات الحوثي الانقلابية، في جبهة صلب بمديرية نهم شرقي العاصمة صنعاء.

وأفاد المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية، في بيان، إن الجيش الوطني توغّل خلف خطوط الميليشيات الانقلابية في جبهة صلب وتمكن خلالها من القضاء على عناصر الميليشيات المتمركزة في الموقع وإحراق مدرعة قتالية بما فيها من أسلحة وذخائر متنوعة.

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وأشار إلى أن الميليشيات الحوثية أصبحت في أضعف حالاتها وأن هذه العملية أصابتها بالرعب والهلع، مشيداً بكفاءة الجيش الوطني وقدراته العالية على توجيه ضربات موجعة للمليشيات.

ونشر المركز الإعلامي، فيديو يوثق لحظات وصول الجيش الوطني إلى الهدف وتنفيذ المهمة بنجاح قبل عودته إلى مواقع تمترسه بأمن وسلام.