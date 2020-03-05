وزير الدفاع اليمني: لا رجعة عن تحرير صنعاء وصعدة

أكد وزير الدفاع اليمني الفريق محمد المقدشي، الخميس، أن الجيش الوطني اليمني لن يتراجع عن تحرير العاصمة صنعاء وصعدة وكل أراضي اليمن، من ميليشيات الحوثي الانقلابية، "مهما كانت التحديات والظروف".

جاء ذلك خلال تفقد المقدشي ومعه قائد قوات تحالف دعم الشرعية بمأرب اللواء الركن عبدالحميد المزيني، سير العمليات العسكرية بجبهات الجوف، بحسب بيان نشره المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية.

ولفت وزير الدفاع اليمني إلى أن جنود الجيش اليمني يحققون انتصارات "إلى جانب أشقائهم من القوات المسلحة السعودية والتحالف العربي الداعم للشرعية في معركة استكمال مواجهة الميليشيا المتمردة وإفشال المخططات الإيرانية الرامية للعبث بأمن واستقرار اليمن والمنطقة وزعزعة الأمن القومي العربي".

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وتعهد المقدشي بإنهاء التمرد وبمواجهة المليشيا والجماعات الإرهابية، مشيراً إلى أن "مؤسسة الوطن الدفاعية لن تتوانى في تقديم التضحيات الغالية في سبيل استعادة الدولة وإعادة اليمن لمكانتها في محيطها العربي".

وفي هذا السياق، أعلن الجيش اليمني، الخميس، استعداده لشن عملية عسكرية واسعة ضد ميليشيا الحوثي الانقلابية في محافظة الجوف، شمالي شرق البلاد.

وقال المتحدث باسم الجيش اليمني، العميد عبده مجلي، إن "قوات الجيش تعمل على إجراءات تنظيم المعركة لتنفيذ العمليات العسكرية وبجاهزية قتالية ومعنوية عالية لتحرير الجوف، والانطلاق صوب العاصمة صنعاء وبقية المناطق".

وأكد في تصريحات نقلها الموقع الرسمي للجيش اليمني، أن "الجوف ستظل عصية على الانكسار والخضوع ولن تقبل بحكم الميليشيا الحوثية".

وتوعد المتحدث باسم الجيش اليمني، الحوثيين بـ"الرد القاسي"، جراء جرائمهم بحق المواطنين وتهجيرهم من منازلهم ونهب ممتلكاتهم وإحراق المحلات التجارية وتعطيل الحياة في المدينة".