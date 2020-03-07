ضربة موجعة للحوثيين بالجوف.. تفاصيل 14 ساعة من الاشتباك

وجهت قوات الجيش اليمني، مسنودة بتحالف دعم الشرعية، السبت، ضربة موجعة لميليشيات الحوثي الانقلابية أثناء محاولتها التسلل إلى مواقع للجيش في مديرية خب الشعف شمال محافظة الجوف.

في التفاصيل، كشف المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية، في بيان، أن مجاميع تابعة لميليشيات الحوثي الانقلابية حاولت التسلل إلى مواقع للجيش الوطني في جبهتي الجوف والسليلة بمنطقة اليتمة بمديرية خب الشعف، إلا أن قوات الجيش الوطني أخفقت تلك المحاولة.

موضوع يهمك كشف مكتب الصحة العامة والسكان بمحافظة الجوف اليمنية، عن قيام ميليشيا الحوثي الانقلابية بإحراق سكن الأطباء بهيئة مستشفى... الجوف.. ميليشيا الحوثي تعبث بالمستشفيات اليمن

وذكر البيان، أن الجيش الوطني رصد الميليشيات الانقلابية منذ بداية تحركاتها سواء من الجبال المحاذية للعقبة أو من المواقع الأخرى جنوب اليتمة، ووقعت اشتباكات استمرت قرابة الـ١٤ ساعة.

وبالتزامن، استهدفت مقاتلات التحالف بغارتين تجمعات للميليشيات الانقلابية في ذات المنطقة، وأسفرت عن مقتل عدد من العناصر الحوثية وتدمير أطقم وعربات تابعة لها، بحسب البيان.

دعوة لتوثيق جرائم الحوثيين

من جهة أخرى، كشف مكتب الصحة العامة والسكان بمحافظة الجوف اليمنية، عن قيام ميليشيا الحوثي الانقلابية بإحراق سكن الأطباء بهيئة مستشفى الجوف، ونهب مخازن مكتب الصحة والمستشفى والعبث بمحتوياته، وإغلاق مستشفى الحزم، وتحويل المباني الصحية إلى ثكنة عسكرية.

وأدان المكتب، في بيان صحافي، هذه الانتهاكات التي ترتكبها ميليشيا الحوثي المدعومة إيرانياً للقطاع الصحي في المحافظة. وحملها المسؤولية الكاملة عن هذه الانتهاكات، مشيراً إلى أن إغلاق المرافق الصحية وتحويلها إلى ثكنات عسكرية يهدد حياة المدنيين لا سيما النساء والأطفال وكبار السن.

كما دعا المنظمات الدولية إلى توثيق هذه الجرائم وإدانة هذه الممارسات والعمل على التحقيق فيها بما يسهم في الحد منها وتقديم مرتكبيها للعدالة، مطالباً بإجراءات كفيلة بحماية المنشآت الصحية من انتهاكات مليشيات الحوثي.

بدوره، دعا مبعوث الأمم المتحدة الخاص لليمن مارتن غريفثس، السبت، إلى وقف فوري للعمليات العسكرية مع تجدد أعمال العنف في الجوف.

وقال غريفثس للصحافيين في مدينة مأرب: "وجهت الأسبوع الماضي دعوة لوقف الأنشطة العسكرية. اليوم، أكرر تلك الدعوة لوقف فوري وغير مشروط. ببساطة لا يمكن لليمن أن ينتظر".

كما أوضح المبعوث الأممي للصحافيين في مكتب المحافظ بمأرب، أن اليمن يمر ‎بمنعطف خطير، فإما أن تصمت البنادق ويتم استئناف العملية السياسية، أو ينزلق اليمن مرة أخرى لنزاع ومعاناة واسعي النطاق كما نشهد اليوم في مأرب، بحسب تعبيره.

70 ألف نازح

إلى ذلك، أفاد موفد العربية/الحدث في مأرب بأن غريفثس التقى محافظ مأرب وبحث موضوع تدفق سبعة آلاف عائلة طردتهم الميليشيات الحوثية من مديريتي الحزم والغيل.

بالتزامن، أعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، السبت، أن المعارك في الجوف شمال اليمن، تسببت في نزوح نحو 70 ألف شخص، أو ما يقدر بعشرة آلاف أسرة، إلى محافظة مأرب المجاورة.

يذكر أن المعارك العنيفة تجددت في محافظة الجوف منذ الشهر الماضي، واحتدمت مع تقدم ميليشيات الحوثي نحو الحزم، عاصمة المحافظة.