فيديو مؤلم.. لغم حوثي يحول مواطنين اثنين إلى أشلاء

قتل مواطنان يمنيان، الأحد، إثر انفجار لغم أرضي زرعته ميليشيات الحوثي الانقلابية بالقرب من منزليهما في قرية الحمراء التابعة لمديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة غربي البلاد.

#بالفيديو استشهد مواطنين اثنين بانفجار لغم حوثي بدراجتهم النارية في الطريق القريبة من منازلهم في منطقة الحمراء ب #الدريهمي والتي زرعت فيها مليشيات الحوثي حقول من الألغام بجوار منازل المواطنين #الحديدة #الساحل_الغربي pic.twitter.com/grn3hCvvd2 — المركز الإعلامي ل ألوية العمالقة جبهةالساحل الغربي (@sahel_almakha) March 8, 2020

وأكدت مصادر محلية مقتل المواطنين عايش حسن جنيد وعلي عياش أحمد جنيد بلغم أرضي انفجر بدراجتهما النارية أثناء ذهابهما إلى السوق، ما أدى إلى إعطاب الدراجة ومفارقتهما الحياة على الفور.

وأظهر فيديو مؤلم نشره الإعلام العسكري للقوات المشتركة، أم أحد الضحيتين وهي تبكي ولدها الوحيد الذي مزق جسده لغم حوثي هو وزميله وحولهما إلى أشلاء.

وقالت والدة علي عياش، إن ألغام ميليشيا الحوثي حرمتهم من أولادهم المساكين. وأضافت: لم يمض على زواج ابنها سوى أربعة أشهر لتحول الميليشيا هذه الفرحة إلى مأساة، وقالت، إن ابنها علي ليس لديه أخ ولا أب ولا أحد يرعى أولاده بعد وفاته.

شاهد ام تبكي ولدها الذي مزق جسده لغم حوثي هو وزميله وحولهم الى اشلاء اثناء عودتهم الى منازلهم في #الدريهمي والتي زرعت مليشيات الحوثي الإرهابية حقولاً من الألغام في محيطها وفي الطرقات المؤدية اليها #الحديدة #الساحل_الغربي pic.twitter.com/OF0BK8HQ1r — المركز الإعلامي ل ألوية العمالقة جبهةالساحل الغربي (@sahel_almakha) March 8, 2020

وحصدت الألغام والعبوات الناسفة التي زرعتها ميليشيا الحوثي في الطرقات والأحياء السكنية، أرواح مئات السكان الأبرياء وأصابت آخرين، في مختلف مناطق محافظة الحديدة منذ انطلاق الهدنة الأممية أواخر العام 2018.

واقتصر استخدام الألغام على ميليشيا الحوثي بشكل حصري، إذ تشير التقارير إلى أن هناك أكثر من مليونن لغم أرضي زرعه الحوثيون في أكثر من 15 محافظة يمنية، بجميع الأنواع: مضاد للمركبات والأفراد والألغام البحرية، معظمها ألغام محلية الصنع أو مستوردة وتم تطويرها محليًا، لتنفجر مع أقل وزن.

وغدت الألغام الأرضية أحد أبرز أسلحة الحوثيين التي تستهدف الأبرياء في الجبال والوديان والسهول وفي الأحياء السكنية، فلا ينسحب الحوثيون من منطقة إلا بعد أن تكون منكوبة بمئات الألغام المزروعة، وهو ما يتسبب بوقوع آلاف الضحايا الآن ومستقبلاً بين قتلى ومعاقين، خصوصا أنه يتم زرع هذه الألغام بدون خرائط الأمر الذي يجعل عملية نزعها أو الوصول إليها صعبا للغاية.