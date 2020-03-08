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فيديو مؤلم.. لغم حوثي يحول مواطنين اثنين إلى أشلاء

المصدر: العربية.نت - أوسان سالم 
ضحية لغم حوثي
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قتل مواطنان يمنيان، الأحد، إثر انفجار لغم أرضي زرعته ميليشيات الحوثي الانقلابية بالقرب من منزليهما في قرية الحمراء التابعة لمديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة غربي البلاد.

وأكدت مصادر محلية مقتل المواطنين عايش حسن جنيد وعلي عياش أحمد جنيد بلغم أرضي انفجر بدراجتهما النارية أثناء ذهابهما إلى السوق، ما أدى إلى إعطاب الدراجة ومفارقتهما الحياة على الفور.

وأظهر فيديو مؤلم نشره الإعلام العسكري للقوات المشتركة، أم أحد الضحيتين وهي تبكي ولدها الوحيد الذي مزق جسده لغم حوثي هو وزميله وحولهما إلى أشلاء.

وقالت والدة علي عياش، إن ألغام ميليشيا الحوثي حرمتهم من أولادهم المساكين. وأضافت: لم يمض على زواج ابنها سوى أربعة أشهر لتحول الميليشيا هذه الفرحة إلى مأساة، وقالت، إن ابنها علي ليس لديه أخ ولا أب ولا أحد يرعى أولاده بعد وفاته.

وحصدت الألغام والعبوات الناسفة التي زرعتها ميليشيا الحوثي في الطرقات والأحياء السكنية، أرواح مئات السكان الأبرياء وأصابت آخرين، في مختلف مناطق محافظة الحديدة منذ انطلاق الهدنة الأممية أواخر العام 2018.

واقتصر استخدام الألغام على ميليشيا الحوثي بشكل حصري، إذ تشير التقارير إلى أن هناك أكثر من مليونن لغم أرضي زرعه الحوثيون في أكثر من 15 محافظة يمنية، بجميع الأنواع: مضاد للمركبات والأفراد والألغام البحرية، معظمها ألغام محلية الصنع أو مستوردة وتم تطويرها محليًا، لتنفجر مع أقل وزن.

وغدت الألغام الأرضية أحد أبرز أسلحة الحوثيين التي تستهدف الأبرياء في الجبال والوديان والسهول وفي الأحياء السكنية، فلا ينسحب الحوثيون من منطقة إلا بعد أن تكون منكوبة بمئات الألغام المزروعة، وهو ما يتسبب بوقوع آلاف الضحايا الآن ومستقبلاً بين قتلى ومعاقين، خصوصا أنه يتم زرع هذه الألغام بدون خرائط الأمر الذي يجعل عملية نزعها أو الوصول إليها صعبا للغاية.

كلمات دالّة

#الدريهمي, #الحوثي, #لغم

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