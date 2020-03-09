الجيش اليمني يحرر مناطق جديدة بالجوف وأسر عشرات الحوثيين

تمكنت قوات الجيش اليمني، اليوم الاثنين، من تحرير مناطق جديدة في اليتمة والمهاشمة شمال محافظة الجوف، بعد دحر ميليشيا الحوثي الانقلابية منها.

وقال المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية، في بيان، إن أبطال الجيش الوطني نفذوا هجوماً عكسياً عقب تسلل مسلحين من الميليشيا إلى سوق اليتمة قادمين من مواقع وادي سرحان والمحمولة عبر منطقة العرفاء وبونه غرب اليتيمة.

وأكد أن الجيش الوطني تمكن من دحر الميليشيا والتقدم في محيط المديرية بمسافة 25 كيلومترا، مشيرا إلى أن وحدات عسكرية تقوم بعملية تمشيط واسعة في منطقة المهاشمة ومواقع قريبة من الجوف والسليلة لملاحقة فلول الميليشيات الهاربة.

وذكر البيان، أن العشرات من عناصر الميليشيات تم اسرهم في الصحراء، وسط حالة من الخوف والهلع بعد أن أطبقت عليهم قوات الجيش الوطني الحصار في محيط سوق اليتمة.