ممول من مركز الملك سلمان للإغاثة.. افتتاح مستشفى بمأرب

افتتح الفريق الحكومي الذي يزور حالياً محافظة مأرب، مستشفى لطب وجراحة العيون بالمحافظة بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.

وأشاد الفريق الحكومي والمحافظ سلطان العرادة بالدور الإنساني الذي تتبناه المملكة العربية السعودية نحو استمرار المساعدات الإغاثية والإنسانية لليمنيين، وبشكل خاص تلك الجهود التي ينفذها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية من مساعدات إغاثية وإيوائية وطبية.

جاء ذلك خلال تدشين المحافظ العرادة ومعه وزير الإدارة المحلية، رئيس اللجنة العليا للإغاثة، عبدالرقيب فتح، ووزير الأوقاف والإرشاد القاضي أحمد عطية، ونائب وزير الصحة الدكتور عبدالله دحان ونائب وزير الشباب منير الوجيه، ومدير فرع المركز بالمحافظة الأستاذ عبدالرحمن الصيعري، الأحد، المستشفى التخصصي لطب وجراحة العيون، بمحافظة مأرب، بتمويل من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.

وعبر الوزير فتح عن شكره وتقديره للجهود الإغاثية والإنسانية التي تقوم بها المملكة العربية السعودية في مساعدة اليمنيين، مثمناً الدور الإنساني للمملكة عبر مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية وجهوده المستمرة في تقديم المساعدات الإنسانية بمختلف جوانبها.

من جانبه أعرب محافظ مأرب اللواء سلطان العرادة عن شكره لقيادة مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية ممثلة بالدكتور عبدالله الربيعة، مشيداً بدعم ومساندة المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده سمو الأمير محمد بن سلمان، على المساعدات الإنسانية التي تقدم للمحافظة بشكل خاصة واليمن بشكل عام.

وعقب التدشين قام الوفد الحكومي برئاسة رئيس اللجنة العليا للإغاثة، وزير الإدارة المحلية، عبدالرقيب فتح، بزيارة مخيم جو النسيم للنازحين، واطلعوا خلال الزيارة على توزيع المساعدات الإنسانية والإغاثية والإيوائية المقدمة من مركز الملك سلمان للنازحين.