الحوثي يستولي على باحة مدرسة لبيعها بـ3 مليارات ريال يمني

قالت مصادر في صنعاء إن قيادات في ميليشيات الحوثي قامت ببيع ساحة تابعة لـ"مدرسة الشعب" في العاصمة اليمنية، وحولتها إلى سلسلة من المحال التجارية.

وكشفت مصادر تربوية أن وزير التربية في حكومة الانقلابيين وشقيق زعيم التمرد، يحيى الحوثي، كان الرأس المدبّر لهذه الصفقة التي بلغت قيمتها 3 مليارات ريال يمني جرى توزيعها بين الحوثي وقيادات نافذة في الجماعة.

وأثارت صفقة بيع ساحة المدرسة التي تقع بالقرب من سوق شعبي وسط العاصمة استياءً واسعاً في أوساط مواطنين وتربويين.

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وتأتي هذه الصفقة في ظل مواصلة الميليشيات نهب أراضي مؤسسات الدولة اليمنية ومرافقها.

يذكر أن مشرفين حوثيين كانوا قد اقتطعوا أجزاء من حديقة هايل وسط صنعاء لإنشاء محال تجارية خاصة بهم. كما فقدت الكثير من الحدائق والمتنزهات مساحات استخدمت لبناء محال ومقاهٍ لصالح الميليشيات.

كما أكدت مصادر أن الميليشيات الحوثية حولت أجزاء من مقر "المؤسسة الاقتصادية اليمنية" إلى محال تجارية وأجرتها لموالين لها. كما طال النهب الحوثي أراضي تابعة لضباط القوات الجوية في منطقة سعوان.

ولا تقتصر عمليات النهب على العاصمة صنعاء، بل طالت أيضا محافظات أخرى تسيطر عليها الميليشيات، حيث أقدم مسلحون تابعون للميليشيات على نهب أراض كانت الدولة قد منحتها لأهالي قتلى منتسبي القوات المسلحة قبل الانقلاب عام 2014.