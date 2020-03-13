تعز.. مقتل 3 مدنيين بقصف حوثي شرق المدينة

قُتل 3 مدنيين وأصيب آخر، الجمعة، بقصف شنته ميليشيات الحوثي، استهدف سيارة تقل مدنيين في أحد الأحياء السكنية بمدينة تعز جنوبي غرب اليمن.

وقالت مصادر محلية لـ"العربية.نت" إن ميليشيات الحوثي استهدفت بصاروخ موجه، سيارة تقل مدنيين في حي الزهراء شرقي مدينة تعز.

وذكرت المصادر أن الهجوم أسفر عن مقتل كل من غمدان محمد جامل، ونجله أحمد، ومحمد شائف، إضافة إلى إصابة امرأة.

كما قصفت ميليشيات الحوثي بقذائف مدفعية حي الزهراء السكني.

يشار إلى أن ميليشيات الحوثي، التي تفرض حصارا خانقا على مدينة تعز منذ 5 سنوات، تقصف بشكل متكرر الأحياء المكتظة بالسكان في المدينة، و ارتكبت عددا من المجازر بحق الأهالي راح ضحيتها مدنيون أبرياء معظمهم من النساء والأطفال.

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وكان مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان (مستقل)، استعرض في تقرير سابق بعنوان "تعز قصف ممنهج"، الانتهاكات الواسعة التي تقوم بها ميليشيات الحوثي ضد المدنيين في محافظة تعز وفرض حصار مطبق على المدينة منذ 5 سنوات، أطول حصار في التاريخ.

ووثق التقرير ارتكاب ميليشيات الحوثي 73 مجزرة دموية منذ مارس/آذار 2015، سقط فيها 135 قتيلا بينهم 43 طفلا و17 امرأة، فضلا عن إصابة 278 مدنيا بينهم 101 طفل و23 امرأة.