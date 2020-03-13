"إعمار اليمن" يروي عطش 30 ألف شخص في المهرة

دشن البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، الخميس، المرحلة الثانية من مشروع إدارة الموارد المائية في محافظة المهرة شرق البلاد، والتي تتضمن توزيع 16 صهريجاً لنقل المياه العذبة.

وسيغذي مشروع توزيع صهاريج المياه نحو 30 ألف مستفيد من المياه العذبة في المحافظة ومديريات الغيظة، ومنعر، وقشن، وحوف، وحات.

إلى ذلك قال مدير مكتب البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن في المهرة، عبدالله باسليمان، في كلمة خلال التدشين، إن" المهرة، من أولى المحافظات التي حظيت بالاهتمام من خلال إقامة عدة مشاريع في مختلف القطاعات التي يعمل عليها البرنامج".

وأضاف باسليمان: "وما مشروع تأهيل وتطوير مطار الغيظة وبناء المدارس ومركز غسيل الكلى والمشاريع المرتبطة بالزراعة والثروة السمكية والمياه والكهرباء إلا شاهد على ذلك".

يشار إلى أن البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن نفذ آلية لتشغيل مشروع صهاريج نقل المياه في مديريات المحافظة، وذلك بهدف ضمان استدامة المشروع والاستفادة الفعلية والحقيقية منه.

كما يعمل البرنامج على دعم قطاع المياه في محافظة المهرة عبر مشاريع إدارة الموارد المائية ومشاريع حفر الآبار الجوفية وتزويدها بمضخات الطاقة الشمسية في مختلف مديريات المحافظة. ويدعم البرنامج هذا القطاع الهام عبر مشروع الخط الناقل للمياه بطول 20 كم من وادي فوري ووادي جزع إلى مديرية الغيظة والذي يغذي أكثر من 60 ألف مستفيد في المحافظة.