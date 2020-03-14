الحوثيون يتحججون بكورونا لوقف رحلات الأمم المتحدة لصنعاء

أعلن الحوثيون، اليوم السبت، أنهم قرروا إيقاف الرحلات الجوية التي تصل إلى مطار صنعاء لمدة أسبوعين، متحججين بإجراءات الوقاية من فيروس كورونا المستجد.

ومطار صنعاء، العاصمة التي يسيطر عليها الحوثيون منذ عام 2014، مغلق منذ 2016 أمام الرحلات الجوية، ولا يُسمح إلا لطائرات الأمم المتحدة ولطائرات المنظمات الإنسانية باستخدامه.

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وذكرت وكالة "سبأ" للأنباء التابعة للحوثيين، أن "اللجنة الوزارية العليا لمكافحة الأوبئة" التابعة للانقلابيين، أقرّت "الإيقاف المؤقت لجميع رحلات الركاب الواصلة لمطار صنعاء لمدة أسبوعين" اعتباراً من اليوم السبت.

ولم يسجل اليمن حتى الآن أي إصابات بفيروس كورونا المستجد.

ويشهد اليمن منذ العام 2014 انقلاباً من الحوثيين المدعومين من إيران. وهناك 3.3 مليون نازح في اليمن، فيما يحتاج 24.1 مليون شخص، أي أكثر من ثلثي السكان، إلى مساعدات إنسانية، بحسب الأمم المتحدة التي تصف الأزمة الإنسانية في اليمن بأنها الأسوأ في العالم حاليا.

وأودى فيروس كورونا المستجد بحياة ما لا يقل عن 5400 شخص في العالم منذ ظهوره في كانون الأول/ديسمبر الماضي. وسُجلت أكثر من 143 ألف إصابة في 135 دولة ومنطقة منذ بداية انتشار الوباء. وقد وصل فيروس كورونا المستجد إلى معظم الدول العربية.