اليمن.. تواصل تعليق عمل الفريق الحكومي بلجنة إعادة الانتشار 

يواصل الفريق الحكومي في لجنة تنسيق إعادة الانتشار التي تشرف عليها الأمم المتحدة، غربي اليمن، تعليق عمله لليوم الثالث على التوالي جراء استهداف الميليشيات الحوثية ضابط ارتباط في نقطة رقابة داخل مدينة الحديدة.

وقال مصدر في الفريق الحكومي، الجمعة، إن تعليق العمل سيستمر حتى صدور موقف واضح وحازم من الأمم المتحدة ينقذ اتفاق ستوكهولم.

ونقل بيان نشره الإعلام العسكري للقوات المشتركة في الساحل الغربي اليمني، عن المصدر، إن ميليشيات الحوثي باستهدافها ضابط ارتباط داخل نقطة الرقابة استهدافا مباشرا، نسفت عمل نقاط الرقابة والتي تعد الإنجاز الوحيد للجنة الأممية في الحديدة.

موضوع يهمك أكدت منظمة الصحة العالمية، الجمعة، أن أوروبا باتت "بؤرة" جائحة فيروس كورونا المستجد، مشيرة إلى أنه من "المستحيل" معرفة... الصحة العالمية: أوروبا باتت "بؤرة" كورونا العرب و العالم

وأضاف أن هذا الاستهداف "يضع اتفاق ستوكهولم برمته في مهب الريح، حيث لا يمكن ان يظل الاتفاق بلا سقف سيما وقد تجاوزت خروقات الميليشيات التابعة لإيران مجرد إطلاق النار ومحاولات التسلل إلى شن هجمات ومحاولات تقدم للسيطرة على مناطق.. ووصولا الى استهداف ضباط الارتباط".

ويخيم التوتر والترقب لما بعد انسحاب جميع ضباط الارتباط وممثلو القوات المشتركة من خمس نقاط مراقبة مشتركة في مدينة الحديدة، الأربعاء، عقب استهداف الميليشيات الحوثية نقطة المراقبة الخامسة في سيتي ماكس داخل مدينة الحديدة وإصابة العقيد محمد شرف الصليحي بإصابة بالغة في الرأس أثناء أدائه لمهامه ضمن فريق مشترك بإشراف الأمم المتحدة.

ولم يصدر أي إجراء أو تعليق من قبل لجنة المراقبة المشتركة المنبثقة عن بعثة أونمها الأممية في الحديدة حتى اللحظة، بينما حذر الفريق الحكومي من انهيار ستوكهولم جراء التصعيد الخطير محملا الميليشيات الحوثية كامل المسؤولية وما يترتب عليه من تداعيات.

وقال رئيس الفريق الحكومي في لجنة تنسيق إعادة الانتشار، اللواء محمد عيضة، إن التصعيد من شأنه أن يعيد الأمور إلى نقطة الصفر (..) إلا أنه طالب لأمم المتحدة والمبعوث الأممي لليمن وفريق الرقابة الأممية في الحديدة "بتحديد موقف واضح وصريح من مثل هذه الانتهاكات الصارخة لاتفاق ستوكهولم".

وكانت الحكومة اليمنية الشرعية، أعلنت رسميا، تعليق عمل الفريق الحكومي في لجنة تنسيق إعادة الانتشار لدعم اتفاق الحديدة.. وحملت الميليشيات الحوثية كامل المسؤولية.

ونشرت لجنة الرقابة الأممية خمس نقاط ارتباط نهاية شهر أكتوبر من العام الماضي من أجل مراقبة عملية وقف إطلاق النار بالمدينة وهو الأمر الذي لم تلتزم به الميليشيات الحوثية.