تعز.. مصرع 5 حوثيين بينهم قيادي ميداني بمعارك عنيفة

قُتل 5 عناصر من ميليشيا الحوثي الانقلابية بينهم قيادي ميداني، اليوم السبت، في مواجهات مع قوات الجيش الوطني اليمني في ضواحي مدينة تعز، جنوبي غرب اليمن.

وذكر الجيش اليمني في بيان أن مواجهات عنيفة دارت بين القوات الحكومية وميليشيا الحوثي، خلال الساعات الماضية في محيط القصر الجمهوري ومعسكر التشريفات وجبهة كلابة شرق مدينة تعز.

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ووفقا للبيان، قُتل القيادي الحوثي المُكنى "أبو مجاهد"، بالإضافة إلى أربعة من عناصر حوثية في المعارك، فيما قُتل 6 من أفراد القوات الحكومية، خلال المواجهات بين الطرفين في شرق وشمال شرق مدينة تعز.

وكثفت ميليشيا الحوثي الانقلابية مؤخراً من هجماتها على مواقع الجيش اليمني بمحافظة تعز، في محاولة منها لتحقيق انتصار ميداني لها في المحافظة المحاصرة منذ خمس سنوات.

في سياق متصل، صعدت ميليشيات الحوثي قصفها المدفعي العنيف، أمس الجمعة، على الأحياء والقرى السكنية بمحافظة تعز، مما أدى لمقتل 8 مدنيين.

وفي التفاصيل، أدى القصف الحوثي إلى مقتل ثلاثة مدنيين على حي الزهراء في شرق مدينة تعز.

وفي مديرية حيفان، قُتلت امرأة وطفل وأصيب ثلاثة آخرون بقذيفة هاون أطلقتها ميليشيات الحوثي وسقطت على منزل مواطنين في قرية الهجمة في الاعبوس بمديرية حيفان.

وبين الحين والآخر تستهدف ميليشيات الحوثي الأحياء السكنية بالمدينة، مخلفة قتلى وجرحى من المدنيين.