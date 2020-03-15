الحديدة.. مصرع 6 عناصر حوثية وأسر قيادي

أعلنت القوات المشتركة في الساحل الغربي اليمني، الأحد، عن أسر قيادي تابع لميليشيات الحوثي، بمدينة حيس، كما لقي 6 من عناصر الحوثيين مصرعهم إثر تصدٍّ لهجوم الميليشيات في التحيتا جنوب الحديدة.

وذكر الإعلام العسكري للقوات المشتركة، أنه تم أسر قيادي تابع لميليشيات الحوثي بعد صد محاولة تسلل عناصر حوثية في قرية بيت مغاري شمال غرب مدينة حيس.

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وأكد مصدر ميداني "أن القوات المشتركة في جبهة حيس أسعفت الأسير الحوثي بعد إصابته خلال المواجهات وقامت بعلاجه".

يذكر أن جبهة حيس تشهد اشتباكات وعمليات قصف وتسللات يومية تشنها الميليشيات الحوثية وتخلق حالة من الذعر والخوف في أوساط المواطنين نتيجة الرصاص والقذائف التي تنهال على مساكنهم.

وفي السياق، لقي 6 من عناصر ميليشيات الحوثي مصرعهم، الأحد، إثر تصدي القوات المشتركة لهجوم الميليشيات في التحيتا جنوب الحديدة.

وقال مصدر ميداني في القوات المشتركة إن 6 من عناصر الميليشيات الحوثية لقوا مصرعهم خلال هجوم شنته الميليشيات على مواقع القوات المشتركة.

وأوضح أن القوات المشتركة أجبرت الميليشيات على التراجع والفرار مخلفة وراءها خسائر فادحة في العتاد والأرواح بعد معارك عنيفة.

وتواصل ميليشيات الحوثي خروقاتها للهدنة الأممية والتصعيد العسكري واستهداف التجمعات السكانية في مديريات الحديدة.