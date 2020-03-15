في كمين للجيش اليمني.. مقتل 6 حوثيين بالجوف

لقي ستة عناصر من ميليشيات الحوثي الانقلابية مصرعهم، الأحد، في كمين محكم شرق مدينة الحزم عاصمة محافظة الجوف، شمالي شرق اليمن.

وأفاد المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية، في بيان، أن "أبطال الجيش الوطني نفّذوا كميناً محكمًا ضد مجموعة من عناصر الميليشيا شرق مدينة الحزم، ما أدى إلى مقتل 6 منهم وأسر آخرين ومصادرة الأسلحة والمعدات التي كانت بحوزتهم".

ونقل البيان عن مصدر عسكري، أن من ضمن المعدات التي تمت مصادرتها طقم قتالي على متنه كميات من الأسلحة والذخائر المتنوعة.

وخلال الأيام الماضية، نجحت قوات الجيش الوطني بإسناد جوي من مقاتلات تحالف دعم الشرعية في استعادة السيطرة على مناطق استراتيجية بمديرية خب الشعف بعد معارك تكبدت خلالها ميليشيا الحوثي خسائر فادحة.

وأكد المتحدث باسم الجيش اليمني، العميد عبده مجلي، أن ميليشيا الحوثي تلقت هزيمة قاسية في جبهات خب الشعف بمحافظة الجوف، موضحاً أن الجيش يسيطر على 85% من مساحة خب الشعف، و75% من مساحة محافظة الجوف.

ولفت إلى توجه القوات المسلحة مسنودة برجال القبائل ومقاتلات التحالف نحو استكمال تحرير ما تبقى من مناطق الجوف.