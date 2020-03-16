اشتباه بإصابة يمنية بكورونا في مطار عربي

أعلن وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، الاثنين، أن حكومة بلاده "تتابع باهتمام بالغ" حالة المواطنة اليمنية التي وصلت مساء الأحد إلى مطار القاهرة، والمشتبه بإصابتها بفيروس كورونا المستجد.

١-تتابع الحكومة اليمنية ممثلة بوزارة الصحة باهتمام بالغ حالة المواطنة اليمنية التي وصلت أمس الأحد مطار القاهرة واشتبهت السلطات المصرية باصابتها بفيروس كورونا المستجد بسبب ارتفاع درجة حرارتها، رغم انه لم تظهر عليها اي أعراض اخرى pic.twitter.com/e9Dr6v8CH0 — معمر الإرياني (@ERYANIM) March 16, 2020

وكتب الإرياني على موقع "تويتر"، أن الملحق الطبي في السفارة اليمنية بالقاهرة يتابع حالة المواطنة اليمنية التي اشتبهت السلطات المصرية بإصابتها بكورونا بسبب ارتفاع درجة حرارتها رغم عدم ظهور أعراض أخرى عليها.

كما أضاف أن الحكومة ستعلن نتائج التحاليل التي أجريت لها من قبل السلطات المصرية المختصة، قائلاً: "سنطلع الرأي العام أولاً بأول، حول نتائج التحليل لهذه الحالة، وأي حالات أخرى قد تظهر داخل البلد أو خارجه في ما يتعلق بالجائحة العالمية كورونا".

"تعليق الرحلات غداً"

يذكر أن الحكومة اليمنية الشرعية أقرت، السبت، تعليق الرحلات الجوية من المطارات اليمنية وإليها، ولمدة أسبوعين ابتداء من يوم غد الثلاثاء، باستثناء الرحلات لأغراض إنسانية ونقل الإغاثة. كما أقرت إغلاق المنافذ البرية، باستثناء حركة الشحن التجاري والإغاثي والإنساني ابتداء من يوم غد الثلاثاء.

إلى ذلك، شدد الاجتماع على ضرورة تعزيز إجراءات الرقابة في الموانئ البحرية، واتخاذ كل ما من شأنه خضوع العاملين في سفن النقل للإجراءات والفحوص اللازمة.

كما اعتمدت الحكومة تخصيص مليار ريال يمني كموازنة طارئة لدعم قدرات القطاع الصحي وتمكينه من اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية لحماية البلاد من وصول وباء كورونا، وفقاً لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية.