التحالف: تدمير زورقين مفخخين أطلقتهما ميليشيات الحوثي

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، الثلاثاء، اعتراض وتدمير زورقين مفخخين ومسيّرين عن بعد أطلقتهما ميليشيات الحوثي من محافظة الحديدة.

وقال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العقيد الركن تركي المالكي، إن "قوات التحالف البحرية رصدت صباح الثلاثاء محاولة للميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران للقيام بعمل عدائي وإرهابي وشيك بجنوب البحر الأحمر باستخدام زورقين مفخخين ومسيّرين عن بعد، قامت الميليشيا الحوثية الإرهابية بإطلاقهما من محافظة الحديدة".

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وأضاف أنه "تم إعطاب وتدمير الزورقين حيث كانا يمثلان تهديداً للأمن الإقليمي والدولي وطرق المواصلات البحرية والتجارة العالمية بمضيق باب المندب وجنوب البحر الأحمر".

كما بيّن أن "الميليشيا الحوثية الإرهابية تتخذ من محافظة الحديدة مكاناً لإطلاق الصواريخ الباليستية والطائرات بدون طيار والزوارق المفخخة والمسيّرة عن بعد، وكذلك نشر الألغام البحرية عشوائياً، في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني، وكذلك انتهاك لنصوص اتفاق ستوكهولم واتفاقية وقف إطلاق النار بالحديدة، حيث بلغ عدد الزوارق المفخخة والمسيرة عن بعد التي تم رصدها وتدميرها 46، وبلغ عدد الألغام البحرية التي تم اكتشافها وتدميرها 153".

إلى ذلك، شدد المالكي على أن "قيادة القوات المشتركة للتحالف مستمرة بتنفيذ الإجراءات الصارمة والرادعة ضد هذه الميليشيا الإرهابية، وتحييد وتدمير مثل هذه القدرات التي تهدد الأمن الإقليمي والدولي".