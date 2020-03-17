ترويع في صنعاء.. ميليشيا الحوثي تختطف مديرات مدارس

أقدمت ميليشيات الحوثي على اختطاف سبع مديرات مدارس في العاصمة اليمنية صنعاء الخاضعة لسيطرتها، واقتادتهن إلى جهة مجهولة.

وأكدت مصادر تربوية في العاصمة صنعاء لـ"العربية. نت" والحدث.نت، أن مسلحين حوثيين على متن أطقم، بقيادة المدعو نبيل الكميم، والمدعو محمد الشجاع، اعتقلت الاثنين الاستاذة صباح القرعي مديرة مدرسة الشهيد السماوي، والأستاذة أمل القياضي مديرة مدرسة مايو، بالإضافة إلى خمس مديرات مدارس أخرى.

كما أفادت المصادر أن مسلحي الميليشيات نقلوا المديرات المختطفات إلى أماكن مجهولة، دون معرفة الأسباب التي أدت إلى اختطافهن.

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"جريمة إرهابية نكراء"

في المقابل، عبرت الحكومة اليمنية الشرعية، عن إدانتها واستنكارها بشدة لجريمة اختطاف مديرات المدارس في صنعاء من قبل ميليشيا الحوثي الانقلابية.

وقال وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني في سلسلة تغريدات على تويتر ليل الاثنين إن هذه "الجريمة الإرهابية النكراء امتداد لمسلسل الاختطاف والتنكيل الذي مارسته الميليشيات الحوثية بحق المرأة اليمنية منذ انقلابها العام ٢٠١٤"، معتبراً أنها "تحد صارخ لكل القيم والمعتقدات والأعراف التي تكرم المرأة وتجرم المساس بها تحت أي ظرف من الظروف وتعد سافر على كرامة كل اليمنيين".

١-ندين ونستنكر بشدة جريمة إختطاف مرتزقة ايران "المليشيا الحوثية" صباح اليوم لسبع من مديرات المدارس في العاصمة المختطفة صنعاء بينهن الأستاذة صباح القرعي مديرة مدرسة الشهيد السماوي والأستاذة امل القياضي مديرة مدرسة مايو، واقتيادهن إلى جهة مجهولة — معمر الإرياني (@ERYANIM) March 16, 2020

كما طالب الإرياني المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومبعوثها الخاص لليمن مارتن غريفثس ومنظمات حماية المرأة وكافة الشرفاء والأحرار بإدانة صريحة لهذه الجريمة النكراء.

إلى ذلك، دعا للضغط على الميليشيات الحوثية لوقف الجرائم والانتهاكات بحق نساء اليمن والإطلاق الفوري لجميع المختطفات في معتقلاتها الخاصة.

تأتي تلك الجريمة بعد أيام على صدور تقارير حقوقية دولية ومحلية بمناسبة يوم المرأة العالمي نددت بجرائم وانتهاكات الميليشيات الحوثية بحق النساء في اليمن، حيث أعلنت منظمة رايتس رادار لحقوق الإنسان في العالم العربي توثيق أكثر من 14 ألف انتهاك ضد النساء ارتكبتها ميليشيا الحوثي منذ اجتياحها صنعاء عام 2014م.