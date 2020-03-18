اليمن.. إدانات حقوقية لاستهداف الحوثي أحياء سكنية بمأرب

عبر تحالف حقوقي يمني، الأربعاء، عن إدانته واستنكاره لاستمرار ميليشيا الحوثي الانقلابية، في استهداف الأحياء السكنية والمناطق الآهلة بالسكان غير آبه للقوانين الدولية والإنسانية.

وأفاد التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان (رصد)، أن ميليشيات الحوثي قامت بإطلاق مقذوف على مدينة مأرب الثلاثاء مما تسبب بالكثير من الضحايا المدنيين بينهم طفلان كما تسبب بأضرار جسيمة لحقت أملاك المدنيين.

"مرتزقة إيران"

واستهدفت ميليشيا الحوثي الانقلابية، بصاروخ باليستي، أمس الثلاثاء، حي السلام السكني في مدينة مأرب شمال شرق اليمن، ضمن تصعيدها العسكري المستمر ضد المدنيين.

وأفاد مصدر محلي أن سقوط الصاروخ الحوثي أدى إلى إصابة 4 أشخاص منهم طفلان إصابة اثنين منهم وصفت بالبليغة، وفق ما نقلته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية.

كما أوضح المصدر، أن الصاروخ الباليستي أدى إلى احتراق خمسة محلات تجارية وسيارتين إلى جانب تضرر مدرسة السلام الأساسية والثانوية وأكثر من 12 منزلا بأضرار بليغة.

مشروع توسعي إيراني

١-ندين وبشدة قصف مرتزقة ايران "مليشيا الارهاب الحوثية" حارة السلام احد إحياء مدينة مأرب المكتضة بالسكان بصاروخ كاتيوشا والذي اسفر عن إصابة عدد من المواطنين بينهم باعة متجولين، والذي يؤكد استهدافها المتعمد لحياة ملايين اليمنيين من سكان المدينة والنازحين اليها من المحافظات الأخرى pic.twitter.com/hZhGTjuiQd — معمر الإرياني (@ERYANIM) March 17, 2020

وأدان وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، قصف من سماهم "مرتزقة إيران ميليشيا الإرهاب الحوثية" حارة السلام أحد أحياء مدينة مأرب المكتظة بالسكان، والذي أسفر عن إصابة عدد من المواطنين بينهم أطفال ونساء وباعة متجولين.

وقال وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، في تغريدة على صفحته بموقع "تويتر"، "إن هذا الهجوم يؤكد استهداف الميليشيا الحوثية المتعمد لحياة ملايين اليمنيين من سكان المدينة والنازحين إليها من المحافظات الأخرى".

ولفت إلى ‏أن استمرار صمت المجتمع الدولي والأمم المتحدة على جرائم وانتهاكات الميليشيا الحوثية اليومية بحق المدنيين في مختلف المحافظات اليمنية يثير علامات استفهام، ويشكك في مصداقيتها لدعم استعادة الدولة وإسقاط الانقلاب والتصدي للمشروع التوسعي الإيراني والجماعات الإرهابية وعلى رأسها الميليشيا الحوثية".

ويأتي هذا الاستهداف بالتزامن مع المعارك العنيفة الدائرة بين قوات الجيش اليمني وميليشيا الحوثي الانقلابية في صرواح غربي مأرب. وبحسب مصادر ميدانية، فإن قوات الجيش الوطني تصدت لهجوم واسع شنته ميليشيا الحوثي على مواقع متفرقة بمديرية صرواح.