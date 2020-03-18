اليمن.. 19 ألف انتهاك حوثي للمدنيين بعمران في 4 سنوات

وثق تقرير حقوقي يمني، ارتكاب ميليشيا الحوثي الانقلابية 19 ألفا و711 حالة انتهاك ضد المدنيين، في محافظة عمران، شمال البلاد، خلال أربع سنوات.

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ورصد التقرير الصادر عن مكتب حقوق الإنسان بمحافظة عمران، بعنوان "حصاد العلقم" ، 12 نوعا من الانتهاكات توزعت بين 1130 حالة قتل من المدنيين، بينهم 423 نساء وأطفال، إضافة إلى إصابة وإعاقة 1180 مدنيا.

وأشار التقرير إلى توثيق 2722 حالة انتهاك بحق الطفولة شملت القتل والإصابات والتشوهات والتجنيد الإجباري والاغتصاب الجنسي، ومداهمة المدارس ونهب المساعدات، وفق ما نشرته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية.

اختفاء قسري واعتقالات تعسفية

وكشف عن 1566 حالة اعتقال وإخفاء قسري في 26 سجنا ومعتقلا تابعا للميليشيات الحوثية في عمران بالإضافة إلى 181 حالة انتهاك بينها إقامة جبرية و377 حالات تعذيب أثناء الإخفاء القسري والاعتقالات التعسفية.

وأوضح التقرير أن الانتهاكات التي رصدها طالت الممتلكات العامة والأعيان من الممتلكات الخاصة كالاقتحامات والتفتيش ونهب المؤسسات والممتلكات وتفجير المنازل والمساجد ودور العبادة ومقرات الأحزاب السياسية وإحراق منازل واحتلالها وقصف عشوائي إلى جانب الانتهاكات المتعلقة بالوظيفة العامة والتهجير القسري والنزوح.

ودعا مكتب حقوق الإنسان بمحافظة عمران الأمم المتحدة ومنظماتها إلى تحمل مسؤوليتها في إيقاف ما يتعرض له الأطفال في محافظة عمران من انتهاكات جسيمة وتجنيد إجباري والتمترس في المدارس وحرمان الأطفال من التعليم والمعونات والخدمات الصحية من قبل الميليشيات الحوثية.

كما طالب المجتمع الدولي بإدانة الانتهاكات الواقعة بحق المدنيين في محافظة عمران والضغط على ميليشيا الحوثي بإيقاف كافة الانتهاكات التي ترتكبها بحق أبناء المحافظة والإفراج عن المعتقلين والمخفيين قسرا في معتقلاتها.