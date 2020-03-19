الجيش يحرر مناطق بالجوف والبيضاء.. وأسر عشرات الحوثيين

شنت قوات الجيش اليمني مسنودةً بالمقاومة الشعبية، أمس الأربعاء، هجوماً كبيراً على مواقع تمركز ميليشيات الحوثي الانقلابية، تمكنت على إثره من تحرير منطقة قيسين التابعة لمديرية خب والشعف شمالي محافظة الجوف، شمالي شرق البلاد.

وقالت مصادر عسكرية إن الهجوم الذي شنته قوات الجيش الوطني اليمني أسفر عن سقوط العشرات من عناصر الميليشيات بين قتيل وجريح.

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وأكد المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية أسر 40 من عناصر لدى الجيش، فيما لاذ من تبقى منهم بالفرار.

ووفقاً لمصادر ميدانية، فقد سيطرت قوات الجيش اليمني على أكثر من 6 عربات عسكرية وعدد من الأطقم، وكميات من الأسلحة والذخائر التي تركتها عناصر الميليشيا قبل فرارهم.

إلى ذلك، حررت قوات الجيش اليمني، الأربعاء، عددا من المواقع الاستراتيجية التي كانت تحت سيطرة ميليشيات الحوثي في جبهة قانية بمحافظة البيضاء، وسط البلاد.

وقال قائد "اللواء 117 مشاة" العميد أحمد حسين النقح، إن قوات الجيش الوطني تمكنت من تحرير مواقع "التباب والسود" و"المخابي" و"الخرابة"، في منطقة اليسبل بجبهة قانية، مؤكداً استمرار المعركة وسط تقدم قوات الجيش وانهيارات في صفوف الميليشيا الحوثية التي تلوذ بالفرار.

ورداً على هذه الهزائم، استهدفت ميليشيات الحوثي الانقلابية بالقصف العشوائي منازل المواطنين في قرى منطقة قانية بمحافظة البيضاء، ما أدى إلى إصابة طفلين بجروح مختلفة.

وقالت مصادر محلية إن ميليشيات الحوثي قصفت بقذائف المدفعية والهاون منازل سكان منطقة قانية، ما أسفر عن إصابة الطفلين، إضافةً إلى وقوع أضرار بالغة بعدد من منازل المدنيين.