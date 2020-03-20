الجوف.. أسر 15 حوثياً بينهم قيادي وتحرير مواقع جديدة

أعلن الجيش اليمني، الخميس، أن قواته تواصل لليوم الثالث على التوالي انتصاراتها العسكرية في منطقة اليتمة شمال محافظة الجوف، شمالي شرق البلاد.

وأفاد المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية، في بيان، أن أفراد الجيش الوطني شنوا، الخميس، هجوما واسعا على مواقع ميليشيات الحوثي الانقلابية في جبهة الوجف باليتمة، تمكنوا خلاله من التقدم، وتحرير عدد من المواقع التي كانت تسيطر عليها عناصر الميليشيات.

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وأكد، أن معارك عنيفة استمرت لساعات تمكنت خلالها قوات الجيش الوطني من إلحاق الهزيمة بعناصر الميليشيات الانقلابية وتكبيدها خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد.

وأضاف البيان، أن قوات الجيش غنمت ثلاثة أطقم وأسلحة مختلفة تابعة للميليشيات وتمكنت من أسر أكثر من 15 عنصرا من عناصر الميليشيات الانقلابية بينهم قيادي حوثي.

وأشار إلى أن قوات الجيش لاتزال تنفذ عملية تمشيط واسعة وتلاحق فلول ميليشيات الحوثي الانقلابية وتستكمل تطهير المواقع المحررة وتأمينها.