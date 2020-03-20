فيديو.. معارك شرسة وهروب للحوثيين في جبهة صرواح

استهدف طيران تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم الخميس، بعدة غارات، تجمعات وآليات تابعة لمليشيات الحوثي في جبهة صرواح غرب مأرب، شمالي شرق البلاد.

وقال المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية، في بيان، أن طيران التحالف استهدف تجمعات وآليات للميليشيات الحوثية.

وأكد، أن الطيران استهدف عددا من الأطقم كانت تحمل تعزيزات لميليشيا الحوثي ما أسفر عن سقوط العشرات من عناصر الميليشيات بين قتيل وجريح.

وأضاف البيان، أن قوات الجيش الوطني نفذت، كمينا محكما في ذات الجبهة، واستدرجت مجموعة من عناصر الميليشيات وأوقعت أفرادها بين قتيل وجريح.

في السياق، أكد قائد جبهة صرواح العميد أحمد أبو أصبع، أن ميليشيا الحوثي، تلقّت خلال الأيام الماضية، ضربات موجعة على يد الجيش في جبهة صرواح.

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وقال، إن ميليشيا الحوثي عاشت ليالي دامية، جراء محاولاتها الفاشلة للتسلل باتجاه مواقع في جبهة صرواح، لافتا إلى أن قوات الجيش مسنودة بمقاتلات تحالف دعم الشرعية أحبطت كل المحاولات الحوثية الهجومية، وكبدتها خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد، وأسرت عدد من عناصرها.

وأكد قائد جبهة صرواح، أن قوات الجيش ما تزال في تقدم مستمر باتجاه سوق صرواح لتحريره واستعادته من قبضة الميليشيات، ومن ثم التوجه إلى العاصمة صنعاء لتحريرها وبقية المحافظات والمناطق الخاضعة لسيطرة تلك العصابة المرقة، بحسب ما نقله الموقع الرسمي للجيش اليمني.