اليمن يرحب بدعوة غريفثس إطلاق الأسرى: هذا ما نسعى إليه

رحبت وزارة الخارجية اليمنية، السبت، بدعوة المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن مارتن غريفثس لإطلاق سراح جميع الأسرى.

وقالت عبر حسابها على تويتر نقلاً عن الوزير محمد الحضرمي "هذا ما سعت إليه الحكومة ولا تزال كونها خطوة إنسانية بحتة".

#الحضرمي: نرحب بدعوة المبعوث لإطلاق سراح جميع الأسرى. وهو ما سعت إلى الحكومة ولا تزال كونها خطوة إنسانية بحتة. ونجدد دعوتنا الى تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في الاجتماع الأخير في الأردن دون مماطلة ودون قيد أو شرط. ونحن مستعدون وجاهزون إذا كان هناك نية حقيقية من قبل الحوثيين. — وزارة خارجية الجمهورية اليمنية (@yemen_mofa) March 21, 2020

كما أضافت "نجدد دعوتنا إلى تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في الاجتماع الأخير في الأردن دون مماطلة ودون قيد أو شرط".

وأكدت "نحن مستعدون وجاهزون إذا كان هناك نية حقيقية من قبل الحوثيين".

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وكان مارتن غريفثس، قد دعا الأطراف اليمنية إلى سرعة إطلاق جميع الأسرى والمحتجزين خشية الإصابة بفيروس كورونا.

وقال غريفثس في حسابه على موقع "تويتر"، أمس الجمعة: "أصبحت الحاجة لإطلاق سراح جميع الأسرى والمحتجزين على خلفية النزاع في ‎اليمن بموجب التزامات الأطراف في اتفاق تبادل الأسرى أكثر إلحاحاً بسبب خطر فيروس ‎كورونا المستجد".

فيما لم تعلن السلطات في اليمن والمنظمات والوكالات الدولية ذات الصلة وجود أي إصابة بفيروس كورونا حتى الآن، لكن خطر تفشي الفيروس مازال قائماً بعد وصوله إلى دول الجوار، رغم إغلاق المنافذ وتعليق الرحلات الجوية.