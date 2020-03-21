اليمن.. مقتل 5 حوثيين بينهم قياديان في اقتتال داخلي

لقي خمسة من عناصر ميليشيا الحوثي الانقلابية، بينهم قياديان، مصرعهم، في مواجهات داخلية شمالي مدينة تعز جنوبي غرب اليمن.

وذكرت وسائل إعلام محلية، أن اشتباكات عنيفة تجددت، مساء الخميس، بين القيادات الحوثية القادمة من صعدة وبين من يعرفون بـ"المتحوثين" في شارع الستين ومنطقة الذكرة شمالي تعز.

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وأكدت أن المواجهات التي استخدمت فيها الأسلحة الخفيفة والمتوسطة، أسفرت عن مصرع عنصرين من المتحوثين من أبناء تعز، وهما عبدالرزاق البحر (مشرف) وعدنان الجنيد، فيما قتل ثلاثة من حوثيي صعدة بينهم مسؤول إمداد جبهة الستين المدعو محمد المروني المكنى بـ"أبو ضياء".

وأوضحت أن التوتر بين الطرفين بدأ قبل نحو أسبوع، على خلفية تنازع الصلاحيات وتبادل التهم بالخيانة، وعدم تنفيذ الأوامر، لتتطور الأمور إلى مواجهات مسلحة، فجر الخميس، ثم تجددت بالمساء.

في حين ذكرت مصادر أخرى أن المواجهات اندلعت بسبب رفض المتحوثين الذهاب للمشاركة في القتال في جبهات محافظتي الجوف ومأرب.

وكانت مصادر قالت إن لجنة شكلتها ميليشيات الحوثي زارت مؤخراً المناطق الخاضعة لسيطرتها في محافظة تعز بهدف سحب مقاتلين وإرسالهم إلى جبهات أخرى.