غريفثس يدعو لإطلاق سراح الأسرى في اليمن بسبب كورونا

دعا المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن، مارتن غريفثس، الأطراف اليمنية إلى سرعة إطلاق جميع الأسرى والمحتجزين خشية الإصابة بفيروس كورونا.

وقال غريفثس في حسابه على موقع "تويتر"، أمس الجمعة: "أصبحت الحاجة لإطلاق سراح جميع الأسرى والمحتجزين على خلفية النزاع في ‎اليمن بموجب التزامات الأطراف في اتفاق تبادل الأسرى أكثر إلحاحا بسبب خطر فيروس ‎كورونا المستجد".

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وأضاف المبعوث الأممي أنه "يجب على الأطراف اتخاذ الإجراءات اللازمة لتسريع إطلاق سراح الأسرى والسماح لهم بالعودة إلى منازلهم آمنين".

ولم تعلن السلطات في اليمن والمنظمات والوكالات الدولية ذات الصلة وجود أي إصابة بفيروس كورونا حتى الآن، لكن خطر تفشي الفيروس مازال قائماً بعد وصوله إلى دول الجوار، رغم إغلاق المنافذ وتعليق الرحلات الجوية.

وكانت الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر، أعلنتا في 16 فبراير الفائت، في ختام أعمال الاجتماع الثالث للجنة تبادل الأسرى والمحتجزين بين الحكومة اليمنية وميليشيا الحوثي التي استمرت 7 أيام في العاصمة الأردنية عمّان، اتفاق الطرفين على خطة مفصلة لإتمام أول عملية تبادل واسعة النطاق منذ بداية النزاع.

ومن المقرر عقد جولة جديدة من المشاورات بين الحكومة وميليشيا الحوثي، بشأن الأسرى، نهاية الشهر الجاري بالأردن.