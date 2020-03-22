اليمن.. خطوات احترازية بسبب كورونا

أعلنت وزارة الأوقاف والإرشاد اليمنية، السبت، تعليق إقامة صلاة الجمعة والجماعة في المساجد وإقامتها في البيوت، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الحكومة الشرعية لمواجهة فيروس كورونا.

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وبحسب بيان صادر عن الوزارة في العاصمة المؤقتة عدن، فقد تقرر أيضاً إيقاف جميع حلقات ومدارس ودور تحفيظ القرآن، ومنع إقامة أية محاضرات أو دروس أو حلقات علمية في المساجد أو خارج المساجد حفاظاً على المجتمع من الفيروس المدمر.

كما دعا البيان إلى اتباع وسائل وإجراءات السلامة والبقاء في البيوت، والتقيد بتوجيهات الأطباء المختصين، وتعليمات وزارة الصحة، ومنظمة الصحة العالمية لما فيه من مصلحة للجميع.

ولم تعلن السلطات في اليمن والمنظمات والوكالات الدولية ذات الصلة وجود أي إصابة بكورونا حتى الآن، لكن خطر تفشي الفيروس ما زال قائماً بعد وصوله إلى دول الجوار، رغم إغلاق المنافذ وتعليق الرحلات الجوية.