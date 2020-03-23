عدن.. طائرة سعودية تحمل إمدادات طبية لمواجهة كورونا

وصلت إلى مطار العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، الاثنين، طائرة سعودية تحمل إمدادات طبية للمساعدة في مواجهة فيروس كورونا.

وبحسب وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، فإن هذه الخطوة جاءت بطلب من منظمة الصحة العالمية، وامتدادا للدعم المستمر الذي تقدمه القيادة المشتركة للتحالف لتسهيل عمل المنظمات الأممية وغير الحكومية في داخل اليمن وتقديم كافة التسهيلات لموظفيها وأطقمها الطبية والمساهمة بالجهود الإغاثية والإنسانية للشعب اليمني.

وفي السياق، أعلن وزير التخطيط والتعاون الدولي اليمني، نجيب العوج، عن تخصيص البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية مبلغ 26.7 مليون دولار أميركي لمساعدة اليمن في مواجهة فيروس كورونا وما سيترتب عليه من آثار إنسانية واقتصادية واجتماعية.

وأشار إلى أن وزارة التخطيط ووزارة الصحة وبقية المانحين، اتفقوا على تسخير الجهود لمواجهة أي مخاطر أو تأثير لفيروس كورونا على اليمن، وتشكيل فرق مشتركة مع منظمة الصحة العالمية، لوضع جميع الإمكانيات المتاحة وتوفير احتياجات القطاع الصحي في مختلف المدن والمنافذ.

وكان وزير الصحة اليمني، الدكتور ناصر باعوم، أعلن في وقت سابق عن تقديم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الانسانية، مساعدات صحية لبلاده، تشمل أدوية ومستلزمات طبية وقائية وعلاجية بقيمة 3.5 مليون دولار، لمواجهة وباء كورونا المستجد.

وأوضح باعوم أن مركز الملك سلمان سيرسل أجهزة الفحص السريع لتسهيل عمل الفرق الطبية في المنافذ ومراكز الحجر الصحي، لافتاً إلى أن الدعم يتضمن أدوية ومعدات طبية متنوعة ومستلزمات صحية ومعقمات، تلبي احتياجات الوزارة وفرقها في مواجهة الوباء المتفشي في العديد من دول العالم.

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اليمن بلا كورونا

إلى ذلك، جددت منظمة الصحة العالمية التأكيد على خلو اليمن من حالات إصابة بفيروس كورونا المستجد حتى الأحد 22 مارس 2020.

وجاء ذلك خلال إحاطة إعلامية قدمها ممثل المنظمة في اليمن، ألطف موساني، حول آخر مستجدات الفيروس الذي ذهب ضحيته الآلاف حول العالم.

وأشار موساني إلى أنه على الرغم من تلقي مئات البلاغات عن حالات اشتباه بفيروس كورونا في أكثر من منطقة، إلا أن الفحوص أكدت عدم وجود أي حالة إيجابية إلى الآن.

ولفت إلى أن منظمة الصحة العالمية تقوم بالمتابعة الدائمة رغم شح الأجهزة والمعدات الطبية، وستقوم المنظمة بتزويد السلطات ببعض تلك المعدات والمحاليل خلال الأيام القادمة.