ميليشيا الحوثي تقتل 53 مدنياً يمنياً خلال 20 يوماً

وثق تقرير حقوقي، ارتكاب ميليشيات الحوثي الانقلابية، (53) حالة قتل للمدنيين اليمنيين، خلال العشرين يوما الماضية من الشهر الجاري، بينهم (4) نساء و(6) أطفال، إضافة إلى جرح (36) آخرين بينهم امرأتان و(3) أطفال.

وأفادت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات (مستقلة)، أنها وثقت 240 حالة انتهاك ارتكبتها ميليشيا الحوثي ضد المدنيين في عدد من المحافظات خلال الفترة من 1مارس وحتى 20 مارس 2020م.

وتوزعت الانتهاكات بين القتل المباشر وجرائم القنص والاعتقالات التعسفية والاخفاء القسري وتعذيب المختطفين حتى الموت، وارتكاب المجازر الجماعية بحق المدنيين وتعمد استهداف الأحياء الآهلة بالسكان والأسواق الشعبية، وزراعة الألغام في الأراضي الزراعية والطرق الفرعية، والتمترس في المنشآت التعليمية والأحياء السكنية والشوارع الرئيسية والأسواق العامة.

وأشارت الشبكة في بيان، إلى أن فريقها الميداني وثق (14) حالة قتل تصفية واعدامات ميدانية قامت بها الميليشيات بحق مدنيين، في ذات الفترة.

ورصد الفريق (6) حالات قتل نتيجة طلق ناري مباشر، وحالة واحدة نتيجة قنص بطلق ناري بالرأس، وحالة قتل نتيجة التعذيب في المعتقل والسجون السرية، إضافة إلى حالة واحدة بصدمة قلبية نتيجة التهديد المباشر لأحد المواطنين.

ولفت البيان إلى رصد مئات المختطفين في عدد من المحافظات والذين اقتادتهم الميليشيا الحوثية إلى جهات مجهولة ومواقع عسكرية وسجون سرية خلال فترة التقرير.

وأوضح ان عدد حالات الاختطاف التي رصدها الفريق الميداني، بلغت (151) حالة اختطاف واعتقال تعسفي طالت المدنيين، بينهم (7) حالات اعتقال أطفال، و7 معلمات (مديرات مدارس).