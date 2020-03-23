وصول إمدادات طبية لمطار عدن لمواجهة فيروس كورونا

وصلت إلى عدن صباح اليوم إحدى طائرات النقل التابعة للقوات الجوية الملكية السعودية، تحمل على متنها إمدادات طبية تتعلق بالتأهب والاستجابة لفيروس (COVID-19) تتبع لمنظمة الصحة العالمية، ضمن جهود واستعدادات المنظمة لتفشي الفيروس.





ويأتي نقل هذه الإمدادات الطبية إلى العاصمة المؤقتة (عدن) استجابة للوضع الراهن في اليمن، كجزء من جهود السعودية والتحالف لمواجهة خطر انتشار فيروس كورونا، وكجزء من التزام التحالف بدعم العمل الإنساني، ودعما لجهود منظمة الصحة العالمية من خلال نقل الإمدادات الطبية من مستودعات المنظمة الأممية إلى عدن.





وتعد هذه الخطوة امتدادا للدعم الذي تقدمه القيادة المشتركة للتحالف لتسهيل عمل المنظمات الأممية وغير الحكومية الدولية في داخل اليمن، وتقديم كافة التسهيلات لموظفيها وأطقمها الطبية والمساهمة بالجهود الإغاثية والإنسانية للشعب اليمني الشقيق.