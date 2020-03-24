الجيش اليمني يحرر مواقع جديدة في الجوف 

أعلنت قوات الجيش اليمني، الاثنين، عن تحرير مواقع جديدة شرق منطقة الصفراء بمحافظة الجوف، شمالي شرق البلاد، بعد معارك مع ميليشيا الحوثي الانقلابية.

وذكر المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية، في بيان، أن وحدات من قوات المنطقة العسكرية السابعة مسنودة بالمقاومة الشعبية، شنت هجوماً مباغتاً استهدف موقعاً تتمركز فيه ميليشيات الحوثي الانقلابية في شرق مديرية الصفراء بين مارب والجوف.

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وأكد البيان، أن المعارك انتهت بتحرير مواقع جديدة في منطقة المرازة شرق الصفراء، واستعادة كميات من الأسلحة والذخائر المتنوعة.

وأضاف، أن المعارك تزامنت مع قصف مدفعي لقوات الجيش استهدف تجمعات وآليات للميليشيات في المنطقة، وأسفر القصف عن تدمير مدرعتين ومقتل وجرح العديد من عناصر المليشيات.

ولفت البيان، إلى أن المعارك أسفرت عن سقوط العديد من عناصر الميليشيات الحوثية بين قتيل وجريح، فيما تمكن الجيش الوطني من أسر اثنين من عناصر الميليشيات، وأجبروا من تبقى منها على الفرار من المنطقة.ِ