اليمن.. إسقاط طائرتين مسيّرتين للحوثيين في صرواح

أسقطت قوات الجيش اليمني، الثلاثاء، طائرتين مسيّرتين تابعتين لميليشيات الحوثي في جبهة صرواح، غرب محافظة مأرب، شمالي شرق البلاد.

وذكرت مصادر عسكرية، أن طائرتين مسيّرتين للحوثيين حلقتا فوق مواقع للجيش في جبهة صرواح، وتمكن أفراد الجيش من إسقاطهما.



وكانت مصادر عسكرية قد أوضحت أن الجيش أسقط خلال الأسبوعين الأخيرين نحو 10 طائرات مسيرة للحوثيين في الجوف وصرواح والبيضاء.

وكثفت ميليشيات الحوثي من استخدام الطائرات المسيرة المفخخة والاستطلاعية، والتي قالت لجنة خبراء الأمم المتحدة في وقت سابق إنها "مجمعة من مكونات مصدرها خارجي وتم شحنها إلى اليمن".

وأضافت اللجنة الأممية أن المسيرات الحوثية من طراز "قاصف"، تماثل تقريباً في التصميم والأبعاد والقدرات، الطائرة "أبابيل-T"، التي تنتجها شركة إيران لصناعة الطائرات.

إلى ذلك، استهدف طيران تحالف دعم الشرعية في اليمن، الثلاثاء، بعدة غارات جوية تجمعات للميليشيات الحوثية في جبهة صرواح.

وأكد المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية أن الغارات أدت إلى سقوط قتلى وجرحى في صفوف الميليشيات.

كما أوضح أن الغارات دمرت مخزن أسلحة وذخائر متنوعة وعربة كاتيوشا تابعة للحوثيين في ذات الجبهة.