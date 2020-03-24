اليمن.. مقتل قيادي حوثي إثر تزايد صراعات الانقلابيين

اغتال، مسلحون مجهولون، مساء الاثنين، قيادياً حوثياً بارزاً، في محافظة ذمار، وسط اليمن، في إطار تنامي الصراعات الداخلية والاقتتال بين أجنحة الميليشيات.

وقالت مصادر محلية، إن مسلحين مجهولين، اغتالوا القيادي الحوثي البارز، علي بن علي الوريث، في شارع صنعاء، وسط مدينة ذمار.

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وأفادت مواقع إخبارية محلية، نقلا عن هذه المصادر، أن القيادي الحوثي الوريث يعد أحد أبرز قادة الميليشيا، والذي يعمل كمشرف للحوثيين بالمحافظة.

واعترف ناشطون حوثيون على مواقع التواصل الاجتماعي، باغتيال القيادي الوريث، واكتفوا بنعيه دون ذكر الدوافع أو من يقف وراء اغتياله.

وجاءت حادثة اغتيال الوريث، بعد يوم واحد من اغتيال القيادي الحوثي أكرم حيدرة شيخ منطقة، بيت بوس، (أحد الأحياء جنوب العاصمة صنعاء) والذي اغتيل بنيران مسلحين، تسللوا إلى داخل منزله، الكائن في الحي ذاته (بيت بوس)، ولاذوا بالفرار.

وشهدت الأشهر الماضية تفجر الصراع بين أجنحة الميليشيات الحوثية ليطفو على السطح عبر موجة تصفيات بينية وصلت إلى دار زعيم الحوثيين بمصرع أخيه إبراهيم الحوثي، الذي جرت تصفيته وآخرين برفقته في منزل وسط صنعاء، وسبق ذلك عمليات قتل واغتيال لعشرات القيادات، ضمن الصراع الداخلي بين قادة الميليشيات.

وتزايدت بشكل لافت وتيرة الصراع بين قيادات ميليشيات الحوثي الانقلابية، والتي بدأت تأخذ أشكالاً جديدة ومتعددة، أبرزها التصفيات الجسدية والاعتقالات، وتدور أسبابها حول خلافات تقاسم الأموال المنهوبة والنفوذ فيما تبقى من مناطق سيطرتها.