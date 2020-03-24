خلفت 20 قتيلاً وجريحاً.. اشتباكات بين مسلحين حوثيين وقبليين وسط اليمن

سقط 14 قتيلاً وجريحاً من مسلحي ريام الموالين لميليشيات الحوثي، بنيران مسلحين قبليين من قيفة، خلال المعارك التي شهدتها شوارع مدينة رداع بمحافظة البيضاء وسط اليمن.

وأكدت مصادر قبلية مقتل 4 من ريام خلال المواجهات الدامية على رأسهم الشيخ محمد حسين الريامي وشقيقه أحمد وأحد أبناء إخوته، عقب اقتحام قبليين من قيفة المنزل الذي أطلقوا منه الرصاص على عبدالله الجوفي وأردوه قتيلاً متسببين باندلاع المواجهات.

وقالت المصادر إن 10 مسلحين آخرين من ريام أصيبوا بجروح متفاوتة خلال المواجهات التي استمرت حتى وقت متأخر من مساء الاثنين.

وأفادت المصادر، بحسب مواقع إخبارية محلية، أن طفلة قتلت برصاص الاشتباكات أثناء ركوبها جوار والدها في حافلة بجوار محطة الحرمين بالشارع العام برداع، ولم يتمكن والدها من إسعافها بسبب إعطاب الحافلة وكثافة الاشتباكات.

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وأشارت المصادر إلى هدنة تم إبرامها بين الطرفين مدتها 24 ساعة بعد تدخل وساطات قبلية من مشايخ عدة بالبيضاء.

وكانت مصادر قبلية كشفت، مساء الاثنين، عن مقتل 6 وجرح 6 آخرين من آل الجوف خلال المواجهات، مشيرة إلى توافد عشرات من مقاتلي قيفة إلى المدينة استعدادا لجولة قتال مرتقبة مع ريام الذين يستقوون بميليشيات الحوثي وسلاحها.

يأتي ذلك في ظل سيطرة الحوثيين على مدينة رداع، حيث دارت الاشتباكات في الوقت الذي تجوب فيه أطقم الحوثيين شوارع المدينة دون أن تحرك ساكنا.