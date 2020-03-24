الجيش الوطني اليمني يحرر مواقع جديدة في حجة

شنت قوات الجيش اليمني، هجوماً على مواقع تتمركز فيها ميليشيات الحوثي في مديرية حرض بمحافظة حجة.

وقال قائد اللواء الأول قوات خاصة العميد حسين عبيد الجار، إن مجاميع من ميليشيات الحوثي حاولت صباح اليوم التسلل إلى مواقع في جبهة حرض، إلا أن الجيش أفشل المحاولة وشنّ هجوماً معاكساً تمكن خلاله من التقدمّ قرابة 3 كم وتحرير عدد من المواقع الاستراتيجية أبرزها التباب السود.

وأوضح العميد الجار أن المعارك استمرّت نحو 5 ساعات، وأسفرت عن سقوط العديد من عناصر الميليشيات بين قتيل وجريح، فيما استعاد أبطال الجيش كمّيات من الأسلحة والذخائر المتنوّعة.

إلى ذلك، أضاف قائد اللواء الأول قوات خاصة أن الجيش تمكّن من إسقاط طائرة مسيّرة تابعة لميليشيات الحوثي في الجبهة ذاتها.