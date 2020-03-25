اليمن.. دعوة للنفير العام لتحرير صنعاء من الحوثيين

أكد اجتماع عسكري برئاسة وزير الدفاع اليمني، الفريق محمد المقدشي، الثلاثاء، على التعبئة العامة والدعوة إلى النفير العام لتحرير العاصمة صنعاء التي تخضع لسيطرة ميليشيات الحوثي ذراع إيران في اليمن.

وشدد اجتماع ضم محافظي مأرب وصنعاء وريمة ووكلاء محافظات البيضاء وذمار وعمران، لمناقشة المستجدات الميدانية، على التعبئة العامة والدعوة إلى النفير العام في مختلف المحافظات والمناطق المحررة للتوجه نحو تحرير العاصمة صنعاء وصعدة للقضاء على الانقلاب واستعادة مؤسسات الدولة.

موضوع يهمك شنت قوات الجيش اليمني، هجوماً على مواقع تتمركز فيها ميليشيات الحوثي في مديرية حرض بمحافظة حجة.وقال قائد اللواء الأول... الجيش الوطني اليمني يحرر مواقع جديدة في حجة اليمن

وأشاد الاجتماع بجهود ومواقف الأشقاء في قوات تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية ووقفتهم الشجاعة إلى جانب الشعب اليمني في معركة الدفاع القومي والمصير العربي المشترك، بحسب بيان نشره المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية.

كما أشاد الاجتماع بالمواقف الوطنية لأبناء القبائل في محافظات مأرب والجوف والبيضاء والهبة الشعبية المتواصلة نحو الجبهات للمشاركة في استعادة الوطن وإنهاء الانقلاب.