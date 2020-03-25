حملة سعودية لوقاية اليمن من فيروس كورونا

أ علنت اللجنة العليا للطوارئ لمواجهة كورونا في اليمن، الأربعاء، عن توزيع الشحنة الأولى من الإمدادات الطبية المقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.

وذكر المتحدث باسم اللجنة، الدكتور علي الوليدي، أنه تم توزيع هذه الإمدادات بالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية على الجهات الصحية والمنافذ ومراكز الحجر في المحافظات بما فيها الخاضعة لسيطرة الانقلابيين الحوثيين.

وتسلمت وزارة الصحة اليمنية، أمس الثلاثاء، الدفعة الأولى من المساعدات الطبية لمجابهة فيروس كورونا المقدمة من مركز الملك سلمان عبر منظمة الصحة العالمية.

وتحتوي دفعة المساعدات علی 18 صنفا تضم أدوية وكمامات ومحاليل طبية وملابس السلامة المهنية الخاصة بعاملي العزل والمحاجر الصحية.

وأشاد الوليدي، بالدعم السخي من مركز الملك سلمان في دعم اليمن، منوها بالدور الذي تضطلع به منظمة الصحة العالمية كشريك أساسي وفاعل للقطاع الصحي.

وفي إطار الحملة السعودية لوقاية اليمن من فيروس كورونا المستجد، دشّن البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن حملة الوقاية والتعقيم بالتعاون مع وزارة الصحة اليمنية وصندوق النظافة بمحافظة حضرموت، جنوبي شرق البلاد.

ويستهدف الرش التعقيمي الأماكن العامة والأسواق والتجمعات السكانية في مدن ساحل حضرموت، انطلاقاً من المكلا، ضمن خطة الطوارئ الاحترازية ضد فيروس كورونا COVID-19.

في سياق متصل، جددت منظمة الصحة العالمية، الأربعاء، التأكيد على خلو اليمن من حالات إصابة بفيروس كورونا المستجد.

وقال مكتب المنظمة باليمن في تغريدة على صفحته بموقع "تويتر"، "حتى اللحظة لم يتم الابلاغ عن أية حالات مؤكدة بفيروس الكورونا المستجد في اليمن" .

وأضاف "بالتنسيق مع وزارة الصحة العامة والسكان تدعم منظمة الصحة العالمية تجهيز مركز حجر صحي في عدن لضمان الاستعداد والاستجابة في حال تأكيد ظهور حالات".

وكان وزير الصحة اليمني، الدكتور ناصر باعوم، أعلن في وقت سابق، عن تقديم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الانسانية، مساعدات صحية لبلاده، تشمل أدوية ومستلزمات طبية وقائية وعلاجية بقيمة 3.5 مليون دولار، لمواجهة وباء كورونا المستجد.

وأوضح باعوم، أن مركز الملك سلمان سيرسل أجهزة الفحص السريع لتسهيل عمل الفرق الطبية في المنافذ ومراكز الحجر الصحي، لافتاً إلى أن الدعم يتضمن أدوية ومعدات طبية متنوعة ومستلزمات صحية ومعقمات، تلبي احتياجات الوزارة وفرقها في مواجهة الوباء المتفشي في العديد من دول العالم.