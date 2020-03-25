شاهد.. خسائر فادحة للحوثي بعد محاولته خرق الهدنة بالحديدة

تكبدت ميليشيا الحوثي الانقلابية، خلال الساعات الماضية، خسائر فادحة في الأرواح والآليات جراء خروقاتها المتصاعدة للهدنة الأممية، في محافظة الحديدة غرب اليمن.

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وأفاد الإعلام العسكري للقوات المشتركة، في بيان، أن جبهات مدينة ومحافظة الحديدة شهدت، اليوم الأربعاء، تصعيدا من قبل عناصر الميليشيا الحوثية انتهى بالفشل الذريع أمام يقظة وصلابة القوات المشتركة.

إحباط عمليات تسلل

وأوضح أن وحدات من القوات المشتركة أحبطت محاولة تسلل للميليشيا في كيلو 16 شرق مدينة الحديدة تزامنا مع تجمعات وتحركات مسلحة لعناصرها قرب خطوط التماس في شارعي صنعاء والخمسين داخل المدينة، وتم التعامل معها بالسلاح المناسب وإجبارها على الفرار بعد وقوع إصابات مباشرة في صفوفها.

وفي مديرية التحيتا جنوب الحديدة، أحبطت وحدات من القوات المشتركة محاولة تسلل للميليشيات صوب منطقة الجبلية وأوقعت في صفوفها قتلى وجرحى، كما تم إخماد مصادر نيران الميليشيات التي عاودت استهداف أحياء سكنية في مدينة التحيتا مركز المديرية، وفق البيان.



ووزع الإعلام العسكري مشاهد تظهر جانبا من الاشتباكات في الجبلية.

إسقاط مسيرة

وبحسب البيان، فقد حققت مدفعية القوات المشتركة إصابات مباشرة في مواقع ومرابض مدفعية استخدمتها الميليشيا لاستهداف منطقة الشجيرة الآهلة بالسكان جنوب الدريهمي، وأحياء سكنية في مدينة حيس. كما تم إسقاط طائرة مسيرة حوثية في سماء الدريهمي تعد الثالثة من نوعها يتم إسقاطها في ذات المديرية خلال أسبوع.



وفي مديرية بيت الفقيه، ردت القوات المشتركة بسلاح المدفعية والأسلحة الرشاشة على مصادر نيران حوثية استهدفت قرى المرازيق ومزارع النخيل في منطقة الجاح الاستراتيجية، وفقا لذات المصدر.

وكانت القوات المشتركة تمكنت من أسر قيادي تابع لميليشيات الحوثي، إثر تصديها لمحاولة تسلل لعناصر حوثية، شمال مدينة التحيتا، جنوب الحديدة.

أسر قياديين حوثيين

ونقل المركز الإعلامي للقوات المشتركة: "إن قوات اللواء السادس عمالقة تصدت لمحاولة تسلل لمجموعة من عناصر الحوثيين بكل حزم، وأجبرت الآخرين على الفرار والتراجع، فيما وقع قيادي ميداني حوثي أسيراً في قبضة القوات المشتركة".

وبحسب مصادر ميدانية، فقد تم أسر القيادي الميداني الحوثي فؤاد علي محمد أحمد شمال مدينة التحيتا أثناء محاولة تسلل حوثية بمحافظة الحديدة.

وتواصل القوات المشتركة التصدي لخروقات ميليشيا الحوثي وتصعيدها العسكري المتواصل للهدنة الأممية في مختلف جبهات القتال في محافظة الحديدة.