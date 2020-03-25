صور صادمة.. أمطار غزيرة تجتاح عدن وتوقع ضحايا وتخلف أضراراً

توفي رجل وامرأة وأصيب 4 آخرون، وتضررت منازل وأملاك عدد من المواطنين في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، إثر هطول أمطار غزيرة على مديرياتها.

وقالت مصادر إعلامية، إن أمطاراً غزيرة بدأت تتساقط منذ فجر اليوم الأربعاء على جميع مديريات عدن، ما أدى إلى انهيار عدد من المنازل في مديرية المعلا غربي عدن، وسقوط ضحايا من المدنيين، بالإضافة إلى خسائر مادية بالغة.

ضحايا وأضرار بالغة

وبحسب المصادر، توفي رجل وامرأة وأصيب 4 آخرون، فيما جرفت سيول الأمطار عدداً من ممتلكات المواطنين، بينها سيارات وخزانات مياه، فضلا عن إعاقة شاملة لحركة السير وسط الأحياء والشوارع.

كما أدت الأمطار الغزيرة إلى ارتفاع عدد ساعات انقطاع التيار الكهربائي، كما تضررت طرق رئيسية وفرعية تربط مديريات المحافظة من مياه الأمطار.

وطالب المواطنون الجهات الحكومية بوضع حلول سريعة ومستمرة لعمليات تصريف مياه الأمطار التي من شأنها نشر الأوبئة والبعوض.

وأظهرت صور تداولها ناشطون في مواقع التواصل الاجتماعي وسكان محليون، مياه الأمطار وهي تغمر شوارع رئيسية في مديرية خورمكسر والشيخ عثمان، ما أدى إلى عرقلة حركة المرور في حين تراكمت المياه في بعض الشوارع الفرعية مكونة بحيرات ماء كبيرة.

في السياق، وجه رئيس الحكومة اليمنية معين عبدالملك، السلطة المحلية، بإعطاء الأولوية لتكثيف جهود الإنقاذ وفتح وإصلاح الطرقات الرئيسية والفرعية المتضررة بشكل عاجل، إضافة إلى معالجة انقطاعات الكهرباء، مؤكدا على ضرورة تكاتف الجهود المركزية والمحلية لتصريف مياه الأمطار حتى لا تتحول إلى بؤرة للأمراض والأوبئة.

وشدد رئيس الحكومة على قيادة السلطة المحلية رفع تقرير عاجل إلى الحكومة بالأضرار في الممتلكات العامة والخاصة والاحتياجات المطلوبة، داعيا المنظمات الإغاثية والإنسانية لإسناد جهود الحكومة والسلطة المحلية في هذا الجانب.

وتشهد عدن تساقط أمطار غزيرة إثر منخفض جوي تشهده معظم المحافظات اليمنية.