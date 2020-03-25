"الصحة" تؤكد خلو اليمن من كورونا..وتخصص 3 مراكز للفحص

جدد الناطق الرسمي للجنة العليا للطوارئ بوزارة الصحة اليمنية الدكتور علي الوليدي التأكيد على خلو اليمن من أي إصابة بفيروس كورونا حتى اللحظة.

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ودعا المواطنين البقاء في المنازل كخطوة احترازية وعدم الاختلاط والتجمعات وإغلاق أسواق القات على أن تبقى محلات المواد الغذائية مفتوحة.

3 مراكز للفحص

وأكد الوليدي أن وزارة الصحة في حالة تأهب استعدادا لمواجهه أي طارئ، مشيرا إلى أنها تقوم بجهود مشتركة استكملت من تجهيز ثلاثة مراكز لفحص فيروس كورونا في عدن وحضرموت وتعز .

وكنت منظمة الصحة العالمية، جددت التأكيد على خلو اليمن من حالات إصابة بفيروس كورونا المستجد (Covid19) حتى مساء الاثنين الـ 23 من مارس 2020.

وقال الممثل المقيم لمنظمة الصحة العالمية في اليمن ألطف موساني، في إحاطة معلوماتية، الثلاثاء، حول آخر مستجدات الفيروس الذي اجتاح 199 دولة حول العالم، "ما يزال اليمن خاليا من فيروس كورونا، حتى مساء الاثنين".

وأضاف موساني "نحن نتابع عن كثب جميع الشائعات التي تنتشر على وسائل التواصل الاجتماعي، وبالتأكيد فرق الاستجابة السريعة في الميدان، والتي تتحقق من كل هذه الشائعات، لا توجد أي حالات إصابة".