ميليشيا الحوثي تعترف بمصرع قيادي مؤسس

اعترفت ميليشيا الحوثي، الخميس، بمصرع أحد قياداتها البارزة ويدعى حسن عيضة الرمام والمكنى أبو عابد، في مواجهات مع الجيش اليمني.

ونشرت وسائل إعلام رسمية تابعة للحوثيين، خبر مصرع القيادي الرمام، دون ذكر مكان مقتله، واكتفت بالإشادة بمناقبه ودوره في جبهات حربها ضد الشعب اليمني.

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هذا ويعد الرمام أحد المؤسسين الرئيسيين لميليشيا الحوثي، وأحد مرافقي مؤسسها حسين الحوثي الذي قتل عام 2004 أثناء قيادته للتمرد على الدولة.

وتلقى الرمام، الذي ينتمي إلى قبائل خولان بن عامر ويقطن منطقة فوط بمديرية حيدان محافظة صعدة (المعقل الرئيس للحوثيين)، تأهيلاً كبيراً من قبل قيادات في الحرس الثوري الإيراني وميليشيا حزب الله اللبناني.

كما شارك في حروب صعدة الست ضد الدولة اليمنية، وكان أحد المساهمين في إرسال عناصر الميليشيا إلى طهران ولبنان.

وأشرف أيضا على تأسيس عدد من المنظمات والجمعيات المحلية التابعة للميليشيات، وعبرها كان يجري استقطاب المقاتلين.