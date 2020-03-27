الجيش الوطني يحبط هجوماً للحوثيين بمديرية خب في الجوف

أحبطت قوات الجيش الوطني مسنودة بطيران التحالف العربي، هجوماً لمليشيات الحوثي الانقلابية في مديرية خب الشعف شمالي محافظة الجوف.

قال مصدر عسكري إن مجاميع من ميليشيات الحوثي حاولت التقدم في جبهتي الوجف والسليلة بمنطقة اليتمة، إلا أن الجيش الوطني وطيران تحالف دعم الشرعية أفشلوا المحاولة.

وأكد المصدر سقوط العديد من عناصر الميليشيات الحوثية بين قتيل وجريح، علاوة على تدمير آليات قتالية تابعة لها، وإجبار من تبقى منها على الفرار تحت ضربات الجيش وغارات مقاتلات التحالف، بحسب المركز الإعلامي للجيش.

وفي السياق ذاته، استهدفت مقاتلات التحالف بأربع غارات تجمعات وتعزيزات للميليشيات الانقلابية في منطقة الكبري بين الحزم والسلمات، أسفرت عن تدمير عربات قتالية وسقوط قتلى وجرحى في صفوف الميليشيات.