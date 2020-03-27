اليمن.. فرح يتحول مأتما بعد مقتل طفلين شقيقين بلغم حوثي

حصدت ألغام ميليشيات الحوثي الانقلابية، حياة طفلين في مديرية الدريهمي جنوب محافظة الحديدة، غرب اليمن بينما أصيب مدني في المخا.

وقال الإعلام العسكري للقوات المشتركة، إن طفلين قتلا (أمس الخميس)، في انفجار لغم أرضي زرعته ميليشيات الحوثي الانقلابية، في الطريق العام في مديرية الدريهمي جنوب الحديدة.

فرح يتحول مأتما

ونقل عن مصدر طبي في مستشفى الدريهمي، عن استقبال الطفل "عبدالله أحمد علي دولة" البالغ من العمر(10) سنوات وشقيقه سالم أحمد علي دولة البالغ ( 12) من أبناء المديرية.

وأضاف المصدر أن الطفلين أصيبا إصابات بالغة في أنحاء متفرقة من أجسادهم نتيجة انفجار لغم حوثي أرضي انفجر بعربتهم في قرية المعاريف وعلى إثره فارقا الحياة.

وبحسب مصادر محلية، فإن الطفلين الشقيقين نازحان وكانا يستقلان عربة يجرها حمار في طريقهما لجلب الماء من البئر الوحيد الصالح للشرب، شرق منطقة نزوحهم في قرية الكوعي السفلى التابعة لمديرية الدريهمي، إلا أن لغما أرضيا زرعته ميليشيا الحوثي الانقلابية في الطريق العام أودى بحياتهما، قبل وصولهما إلى البئر.

وأشارت المصادر إلى أن أسرة الطفلين الضحية، كانت تحتفل بعرس شقيقهما الأكبر، وقد تحول العرس إلى مأتم بفعل الحادثة.

إلى ذلك، أصيب مواطن شرق مديرية المخا، الخميس، نتيجة انفجار لغم أرضي زرعته الميليشيا.

ضحية أخرى

ونقل الإعلام العسكري للقوات المشتركة عن سكان محليون، أن لغما أرضيا مضادا للمركبات، انفجر في شاحنة تقل عمالا في منطقة الرمة الواقعة شرق المخا، مما أسفر عن إصابة سائق الشاحنة بجراح.

وأوضح السكان، أن سائق الشاحنة حسن بوكري أصيب بالقدم اليسرى، وأنه نقل إلى المستشفى الجراحى التابع لأطباء بلا حدود في المخا لتلقي العلاج.

وتواصل ميليشيات الحوثي جرائمها بحق المواطنين بزراعة الألغام والعبوات الناسفة والقصف والقنص المباشر في ظل صمت وتجاهل الأمم المتحدة وبعثتها المراقبة لوقف إطلاق النار في الحديدة.

ويواجه كثير من سكان المناطق الساحلية صعوبة في العودة إلى منازلهم التي أُجبروا على مغادرتها، بسب الأخطار المحدقة للألغام الأرضية.