الجيش اليمني: قواتنا حققت تقدّماً كبيراً في صرواح

قال قائد المنطقة العسكرية الثالثة في الجيش اليمني، اللواء الركن محمد الحبيشي، السبت، إن أبطال الجيش الوطني يحققون انتصارات مستمرة في مختلف الجبهات بمديرية صرواح غربي مأرب.

وأكد أن العدو الحوثي يجر أذيال الهزيمة مخلفاً العشرات من جثث قتلاه في جبال وشعاب المنطقة، بحسب تصريح نشره المركز الإعلامي للقوات المسلحة.

وأشار اللواء الحبيشي إلى أن "الميليشيات الانقلابية لن تستطيع الاقتراب من مأرب مهما عملت وحشدت، وستدفع الثمن غاليًا إذا حاولت الاقتراب من صروا أو مارب".

ولفت إلى أن الجيش الوطني يقاتل من أجل مشروع دولة قائمة على العدل والمساواة في كل مجالات الحياة، فيما تقاتل الميليشيات الحوثية من أجل مشروع عنصري سلالي كهنوتي تجاوزه الزمن والعالم ولا يمت للحياة بصلة.

ووجه قائد المنطقة العسكرية الثالثة، دعوة إلى المغرر بهم لأن يعودوا إلى رشدهم، فالميليشيات الحوثية تزج بهم في "معارك خاسرة لا ناقة لهم فيها ولا جمل"، داعياً أولياء الأمور إلى الحفاظ على أبنائهم وأقربائهم من الموت الذي تسوقهم إليه الميليشيات وتستخدمهم كوقود في معركة خاسرة.