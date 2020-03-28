اليمن يتسلم أجهزة ومستلزمات طبية لمواجهة كورونا

أعلنت وزارة الصحة اليمنية، اليوم السبت، استلام كمية من الأجهزة والمعدات والمستلزمات الطبية، مقدمة من البنك الدولي عبر منظمة الصحة العالمية لمساعدة اليمن على مواجهة أي انتشار فيروس كورونا المستجد.

وتشمل المعدات 60 جهاز تنفس صناعي ومعدات للسلامة المهنية سيتم توزيعها على مراكز العزل في عموم المحافظات، بما فيها الواقعة تحت سيطرة ميليشيات الحوثي، بحسب وكالة الأنباء اليمنية الرسمية "سبأ".

بدوره، أكد وكيل وزارة الصحة اليمنية، الدكتور علي الوليدي، أن الوزارة ستتسلم خلال اليومين المقبلين 81 سيارة إسعاف و6 عربات متنقلة في إطار الدعم السعودي الإماراتي السابق للقطاع الصحي.

وكانت لجنة الطوارئ الحكومية أعلنت الأسبوع الماضي توزيع الشحنة الأولى من الإمدادات الطبية المقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية على المنافذ ومراكز الحجر الصحي.

وأعلن وزير الصحة اليمني، الدكتور ناصر باعوم، في وقت سابق، عن تقديم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، مساعدات صحية لبلاده، تشمل أدوية ومستلزمات طبية وقائية وعلاجية بقيمة 3.5 مليون دولار، لمواجهة وباء كورونا المستجد.

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ولم تعلن السلطات في اليمن والمنظمات والوكالات الدولية ذات الصلة وجود أي إصابة بفيروس كورونا حتى الآن، لكن خطر تفشي الفيروس مازال قائماً بعد وصوله إلى دول الجوار، رغم إغلاق المنافذ وتعليق الرحلات الجوية.