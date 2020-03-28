شاهد.. الجيش اليمني يحرر مواقع جديدة في صرواح

شنت قوات الجيش اليمني، الجمعة، هجوماً واسعا على مواقع تتمركز فيها ميليشيات الحوثي الانقلابية في جبهة صرواح غربي محافظة مارب، شمالي شرق البلاد.

وقال المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية، في بيان،: إن مجاميع من ميليشيات الحوثي حاولت التسلل إلى مواقع في جبهة صرواح، إلا أن أفراد الجيش أفشلوا المحاولة وشنّوا هجوماً معاكساً تمكنوا خلاله من التقدمّ وتحرير عدد من المواقع الاستراتيجية" .

وأوضح البيان، أن المعارك استمرّت نحو 7 ساعات، وأسفرت عن مصرع العديد من عناصر المليشيات بين قتيل وجريح فيما لاذ بالفرار عدد كبير من تلك العناصر.