الصحة العالمية: اليمن لا يزال خالياً من كورونا

أعلنت منظمة الصحة العالمية، الأحد، أن اليمن لا يزال خالياً من فيروس كورونا المستجد.

جاء ذلك في إحاطة معلوماتية لممثل المنظمة في اليمن، ألطف موساني، حول مستجدات الوباء الذي انتشر في 201 دولة ومنطقة حول العالم.

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وقال موساني: "حتى صباح الأحد يبقى اليمن البلد الوحيد في إقليم الشرق الأوسط الذي لم يسجل أي حالة إصابة"، مشيراً إلى أن "المختبرات المركزية في صنعاء وعدن تعمل بشكل جيد، ويتم إجراء الفحوصات للحالات المشتبهة يومياً وحتى الآن لم يتم تأكيد أي حالة".

كما ذكر أنه خلال الأسبوع الماضي تم التعامل مع أكثر من 150 بلاغاً، والتحقق منها عبر فرق الاستجابة السريعة التي تساعد في تشخيص الحالات، مبيناً أن قرابة 333 فريق استجابة سريع يعمل بشكل مستمر للتحقق من كل البلاغات.

تجهيز وحدات العناية المركزة

ولفت إلى أن المنظمة تعمل بشكل وثيق مع السلطات الصحية في اليمن لتجهيز وحدات العناية المركزة في المستشفيات ومع العاملين الصحيين لتزويدهم بالكيفية التي تمكنهم من التعامل مع الفيروس.

إلى ذلك أضاف أن المنظمة تعمل مع السلطات الصحية في اليمن وخارجه من أجل توفير المزيد من المعدات والمستلزمات المهمة، التي تساعد اليمن على مواجهة كورونا.

ودعا اليمنيين إلى تنفيذ التوصيات بشأن إجراءات السلامة والحماية في حال دخول كورونا إلى البلد.